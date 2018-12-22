RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1419142014211422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:57

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади.
І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.


В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть.
Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".

Я конечно дико извиняюсь (с), но что вам мешает переключить раскладку клавиатуры и написать Вашу фразу красиво: Україну врятує жінка. Ця жінка і дала мені "юлькину тисячу"(с) сподіваюся, що без образ :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 720
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:07

  Кассандра написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади.
І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.


В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть.
Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".

Я конечно дико извиняюсь (с), но что вам мешает переключить раскладку клавиатуры и написать Вашу фразу красиво: Україну врятує жінка. Ця жінка і дала мені "юлькину тисячу"(с) сподіваюся, що без образ :wink:

Вы не поверите - но у многих людей украинская раскладка клавиатуры не установлена в принципе. У меня кстати тоже изначально ее не было, но кое-куда надо писать кое-что на государственном языке, поэтому и установил, все забываю отключить. А на клавиатуре соответствующих букАвок даже не наклеено. Просто "с работы" еще помню, где какая находится. :roll:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 20.03.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:21

Flamingo может Вы и правы. Просто у моего мужа друг - айтишник, после того как он приезжает к мужу попить коньячку, то я пару дней за комп вообще боюсь садится - бывает такого наустанавливает, что аж жуть :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 720
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1419142014211422
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Nighthawk, vollena71 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.