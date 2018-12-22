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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1419142014211422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:57

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади.
І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.


В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть.
Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".

Я конечно дико извиняюсь (с), но что вам мешает переключить раскладку клавиатуры и написать Вашу фразу красиво: Україну врятує жінка. Ця жінка і дала мені "юлькину тисячу"(с) сподіваюся, що без образ :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:07

  Кассандра написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади.
І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.


В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть.
Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".

Я конечно дико извиняюсь (с), но что вам мешает переключить раскладку клавиатуры и написать Вашу фразу красиво: Україну врятує жінка. Ця жінка і дала мені "юлькину тисячу"(с) сподіваюся, що без образ :wink:

Вы не поверите - но у многих людей украинская раскладка клавиатуры не установлена в принципе. У меня кстати тоже изначально ее не было, но кое-куда надо писать кое-что на государственном языке, поэтому и установил, все забываю отключить. А на клавиатуре соответствующих букАвок даже не наклеено. Просто "с работы" еще помню, где какая находится. :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:21

Flamingo может Вы и правы. Просто у моего мужа друг - айтишник, после того как он приезжает к мужу попить коньячку, то я пару дней за комп вообще боюсь садится - бывает такого наустанавливает, что аж жуть :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 05:35

Кассандра За меня мой ответ предоставил Фламинго. Ему за это благодарность. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 08:36

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Рішення Суду про кражі в Моєму банку в студію


Суди в нас надзвичайно гуманні, але процес іде:
За великі розкрадання в "Ощадбанку" затримано 10 осіб: в НАБУ повідомили подробиці 24 Жовтня 2018 https://ukr.segodnya.ua/politics/krupny ... 82321.html
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) веде розслідування щодо розкрадання 20 мільйонів доларів в "Ощадбанку". За цим кримінальним провадженням вже затримано 10 осіб, яким вже повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба відомства.


Але останнє ДТ, на яке вище давав посилання:
Державні банки: що всередині? https://dt.ua/finances/derzhavni-banki- ... 7595_.html

дає висновок про неефективне використання активів, зокрема ощадом.
Разом із банками у держави тепер є проблемні кредити та інші активи на 370 млрд грн, за якими ніхто не платить, обов'язок повернути 320 млрд грн депозитів населенню, постійні вимоги внести іще коштів у капітал і дуже туманні перспективи на майбутнє.


Зараз ця піраміда підтримується вливанням нових коштів під 18 %, але якщо населення кинеться забирати, то будемо мати в кращому разі черговий кратний девал.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:45

  Goodman написав:Кассандра За меня мой ответ предоставил Фламинго. Ему за это благодарность. :mrgreen:


Ну так пишите по-русски, что за тупость вместо букв единички ставить?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:59

Re: Ощадбанк

  WachtAmRhein написав:Ну так пишите по-русски, что за тупость вместо букв единички ставить?


Шифр. Спасибо за отзыв.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:44

  WachtAmRhein написав:
  Goodman написав:Кассандра За меня мой ответ предоставил Фламинго. Ему за это благодарность. :mrgreen:


Ну так пишите по-русски, что за тупость вместо букв единички ставить?

Дело в что раньше так писали многие. В начале 90-х когда ещё виндовс 95 ещё и не разрабатывал я, а под DOS и украинских кодировок ещё не было, или даже компьютеров вообще не было и текст набирался на печатной машинке, а в госструктурах обязывали вести документацию на укр. языке - вот как выход появились единички. И раздражения это ни у кого не вызывало. Даже наоборот. Ведь все понятно, а то что человек пишет "мовою" должно лишь уважение вызывать. Я к примеру при обращении ко мне в устной речи на украинском, английском или испанском, всегда отвечаю на языке обращения.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:00

  Flamingo написав:
  WachtAmRhein написав:
  Goodman написав:Кассандра За меня мой ответ предоставил Фламинго. Ему за это благодарность. :mrgreen:


Ну так пишите по-русски, что за тупость вместо букв единички ставить?

Дело в что раньше так писали многие. В начале 90-х когда ещё виндовс 95 ещё и не разрабатывал я, а под DOS и украинских кодировок ещё не было, или даже компьютеров вообще не было и текст набирался на печатной машинке, а в госструктурах обязывали вести документацию на укр. языке - вот как выход появились единички. И раздражения это ни у кого не вызывало. Даже наоборот. Ведь все понятно, а то что человек пишет "мовою" должно лишь уважение вызывать. Я к примеру при обращении ко мне в устной речи на украинском, английском или испанском, всегда отвечаю на языке обращения.

В начале 90-х были под дос и украинские кодировки наравне или почти наравне с русскоязычными, а вот проблемы с поддержкой укр символов на принтерах были и в текстовом режиме не все принтеры их печатали, в графическом без проблем, но очень медленно. Иногда это видно в ощаде на их матричниках при печати печатаются не укр символы, но это скорее проблемы их тех. персонала - отсталые они видимо.
В 90-е даже клавиатуры были с укр. буквами.
Если человек уважает укр. язык, то поставить укр. раскладку даже находясь не в Украине не сложно. Как правило почти у всех стоит и укр и рус, даже у некоторых только укр раскладки.
ol_zy
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