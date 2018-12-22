Квесторе_поверніться написав:Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади. І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.
В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть. Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".
Я конечно дико извиняюсь (с), но что вам мешает переключить раскладку клавиатуры и написать Вашу фразу красиво: Україну врятує жінка. Ця жінка і дала мені "юлькину тисячу"(с) сподіваюся, що без образ
Квесторе_поверніться написав:Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади. І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.
В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть. Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".
Я конечно дико извиняюсь (с), но что вам мешает переключить раскладку клавиатуры и написать Вашу фразу красиво: Україну врятує жінка. Ця жінка і дала мені "юлькину тисячу"(с) сподіваюся, що без образ
Вы не поверите - но у многих людей украинская раскладка клавиатуры не установлена в принципе. У меня кстати тоже изначально ее не было, но кое-куда надо писать кое-что на государственном языке, поэтому и установил, все забываю отключить. А на клавиатуре соответствующих букАвок даже не наклеено. Просто "с работы" еще помню, где какая находится.
Flamingo может Вы и правы. Просто у моего мужа друг - айтишник, после того как он приезжает к мужу попить коньячку, то я пару дней за комп вообще боюсь садится - бывает такого наустанавливает, что аж жуть
Квесторе_поверніться написав:Рішення Суду про кражі в Моєму банку в студію
Суди в нас надзвичайно гуманні, але процес іде:
За великі розкрадання в "Ощадбанку" затримано 10 осіб: в НАБУ повідомили подробиці 24 Жовтня 2018 https://ukr.segodnya.ua/politics/krupny ... 82321.html Національне антикорупційне бюро (НАБУ) веде розслідування щодо розкрадання 20 мільйонів доларів в "Ощадбанку". За цим кримінальним провадженням вже затримано 10 осіб, яким вже повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба відомства.
дає висновок про неефективне використання активів, зокрема ощадом.
Разом із банками у держави тепер є проблемні кредити та інші активи на 370 млрд грн, за якими ніхто не платить, обов'язок повернути 320 млрд грн депозитів населенню, постійні вимоги внести іще коштів у капітал і дуже туманні перспективи на майбутнє.
Зараз ця піраміда підтримується вливанням нових коштів під 18 %, але якщо населення кинеться забирати, то будемо мати в кращому разі черговий кратний девал.
Goodman написав:Кассандра За меня мой ответ предоставил Фламинго. Ему за это благодарность.
Ну так пишите по-русски, что за тупость вместо букв единички ставить?
Дело в что раньше так писали многие. В начале 90-х когда ещё виндовс 95 ещё и не разрабатывал я, а под DOS и украинских кодировок ещё не было, или даже компьютеров вообще не было и текст набирался на печатной машинке, а в госструктурах обязывали вести документацию на укр. языке - вот как выход появились единички. И раздражения это ни у кого не вызывало. Даже наоборот. Ведь все понятно, а то что человек пишет "мовою" должно лишь уважение вызывать. Я к примеру при обращении ко мне в устной речи на украинском, английском или испанском, всегда отвечаю на языке обращения.
Goodman написав:Кассандра За меня мой ответ предоставил Фламинго. Ему за это благодарность.
Ну так пишите по-русски, что за тупость вместо букв единички ставить?
Дело в что раньше так писали многие. В начале 90-х когда ещё виндовс 95 ещё и не разрабатывал я, а под DOS и украинских кодировок ещё не было, или даже компьютеров вообще не было и текст набирался на печатной машинке, а в госструктурах обязывали вести документацию на укр. языке - вот как выход появились единички. И раздражения это ни у кого не вызывало. Даже наоборот. Ведь все понятно, а то что человек пишет "мовою" должно лишь уважение вызывать. Я к примеру при обращении ко мне в устной речи на украинском, английском или испанском, всегда отвечаю на языке обращения.
В начале 90-х были под дос и украинские кодировки наравне или почти наравне с русскоязычными, а вот проблемы с поддержкой укр символов на принтерах были и в текстовом режиме не все принтеры их печатали, в графическом без проблем, но очень медленно. Иногда это видно в ощаде на их матричниках при печати печатаются не укр символы, но это скорее проблемы их тех. персонала - отсталые они видимо. В 90-е даже клавиатуры были с укр. буквами. Если человек уважает укр. язык, то поставить укр. раскладку даже находясь не в Украине не сложно. Как правило почти у всех стоит и укр и рус, даже у некоторых только укр раскладки.