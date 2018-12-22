Додано: Нед 23 гру, 2018 20:15

ol_zy написав: В начале 90-х были под дос и украинские кодировки наравне или почти наравне В начале 90-х были под дос и украинские кодировки наравне или почти наравне

mustbe написав: Изучай правила сетевого этикета и способы установки необходимой раскладки Изучай правила сетевого этикета и способы установки необходимой раскладки

mustbe написав: 90-е - они как бы закончились, лет 20 тому назад.

90-е - они как бы закончились, лет 20 тому назад.

Вы правы - были. Но стояли далеко не везде. ПО было всякое. Интернет по сути стал более менее похожий на тот что сейчас где-то после 95-96. Скачать ниоткуда ничего нельзя было.И заметьте - на печатных машинках кодировку установить было невозможно. А к примеру все письма на фирменных бланках набирали только "машинистки" именно на машинках.А в моем учреждении была укр.раскладка, но когда приезжаешь в коммандировку в какой-нибудь райцентр и там надо набрать итоговый документ а на ПС не всегда была нужная кодировка, то украинская "і" набиралась вначале "единичками", которые потом научились менять на английскую "ай".Не знаю как сейчас, но на форумах в 90-е оффтоп о том как пишет человек (орфография, пунктуация и т.п.) тоже считалось нарушением "сетевого этикета"На самом деле - меньше 20. Но люди остались. И именно тогда в 90-х один человек научил меня более терпимо относится к людям, которые из-за возраста или каких-то личных причин, что-то делают в сети немного не так как это делают я. К этом я теперь и призываю окружающих