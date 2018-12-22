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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1420142114221423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:40

Re: Ощадбанк

звонил на 0-800 узнать о зачислении пенсии старика."Остаток- 0,00" ; "Сумма и дата последнего зачисления" = размеру пенсии ,дата зачисления вчера :roll:
Чуят,что крайняя в этой банке?))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:48

Re: Ощадбанк

  mustbe написав:90-е - они как бы закончились, лет 20 тому назад.


але пам'ять про мега-програму і Дмитра залишилась...
https://ru.wikipedia.org/wiki/KeyRus

стояло ледь не на кожному компі і робило свою роботу на 5+
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:08

  Flamingo написав:
  WachtAmRhein написав:
  Goodman написав:Кассандра За меня мой ответ предоставил Фламинго. Ему за это благодарность. :mrgreen:


Ну так пишите по-русски, что за тупость вместо букв единички ставить?

Дело в что раньше так писали многие. В начале 90-х когда ещё виндовс 95 ещё и не разрабатывал я, а под DOS и украинских кодировок ещё не было, или даже компьютеров вообще не было и текст набирался на печатной машинке, а в госструктурах обязывали вести документацию на укр. языке - вот как выход появились единички. И раздражения это ни у кого не вызывало. Даже наоборот. Ведь все понятно, а то что человек пишет "мовою" должно лишь уважение вызывать. Я к примеру при обращении ко мне в устной речи на украинском, английском или испанском, всегда отвечаю на языке обращения.

ну в те времена соц сетей и форумов не было. а вот возможность набирать тексты на украинском были. как впрочем был и редактор до ворда. и до виндовс был дос. я в украинской школе прекрасно набирал украинские тексты преподам. то что у вас этого не было - не значит что его не было вообще.
и клавиатуры у меня уже почти 30 лет комбинированные для рус/укр.
так что если кто то принципиально забил на украинский это не значит что нет возможностей на нем набирать что тогда что сейчас.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 23 гру, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:10

  Мизантрóп написав:звонил на 0-800 узнать о зачислении пенсии старика."Остаток- 0,00" ; "Сумма и дата последнего зачисления" = размеру пенсии ,дата зачисления вчера :roll:
Чуят,что крайняя в этой банке?))


Соглашусь с Вами.Тревожный звоночек.
У меня есть живой пример, когда пенсия за 23 число зашла вчера вечером в 18-14.
Правда банк - Приватбанк, но все же. Тоже госс.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:15

  ol_zy написав:В начале 90-х были под дос и украинские кодировки наравне или почти наравне

Вы правы - были. Но стояли далеко не везде. ПО было всякое. Интернет по сути стал более менее похожий на тот что сейчас где-то после 95-96. Скачать ниоткуда ничего нельзя было.
И заметьте - на печатных машинках кодировку установить было невозможно :). А к примеру все письма на фирменных бланках набирали только "машинистки" именно на машинках.
А в моем учреждении была укр.раскладка, но когда приезжаешь в коммандировку в какой-нибудь райцентр и там надо набрать итоговый документ а на ПС не всегда была нужная кодировка, то украинская "і" набиралась вначале "единичками", которые потом научились менять на английскую "ай".


  mustbe написав:Изучай правила сетевого этикета и способы установки необходимой раскладки

Не знаю как сейчас, но на форумах в 90-е оффтоп о том как пишет человек (орфография, пунктуация и т.п.) тоже считалось нарушением "сетевого этикета"

  mustbe написав:90-е - они как бы закончились, лет 20 тому назад.

На самом деле - меньше 20 :). Но люди остались. И именно тогда в 90-х один человек научил меня более терпимо относится к людям, которые из-за возраста или каких-то личных причин, что-то делают в сети немного не так как это делают я. К этом я теперь и призываю окружающих :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:16

Re: Ощадбанк

  mephala написав:от не мелите чушь. было в кириллической кодировке украинские буквы.

А на печатной машинке? :mrgreen:
И компьютеры были самые разные, купленные в разных мечтах и с разным ПО. Уровень поддержки был тоже иным. Не говоря уже о пользователях. Люлям даже 30 тогда - очень сложно было тогда работать, не говоря уже про тех кому под 50. Очень хорошо помню этот редактор - мульти-эдит в первой версии которого даже не было поиска с заменой. Именно этой функцие потом научились менять скажем русскую Ы, на английскую - i
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:32

  Goodman написав:
  Мизантрóп написав:звонил на 0-800 узнать о зачислении пенсии старика."Остаток- 0,00" ; "Сумма и дата последнего зачисления" = размеру пенсии ,дата зачисления вчера :roll:
Чуят,что крайняя в этой банке?))


Соглашусь с Вами.Тревожный звоночек.
У меня есть живой пример, когда пенсия за 23 число зашла вчера вечером в 18-14.
Правда банк - Приватбанк, но все же. Тоже госс.

Порадовали))) На получение в Привате написали заяву пару недель назад.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:40

  Flamingo написав:
  mephala написав:от не мелите чушь. было в кириллической кодировке украинские буквы.

А на печатной машинке? :mrgreen:
И компьютеры были самые разные, купленные в разных мечтах и с разным ПО. Уровень поддержки был тоже иным. Не говоря уже о пользователях. Люлям даже 30 тогда - очень сложно было тогда работать, не говоря уже про тех кому под 50. Очень хорошо помню этот редактор - мульти-эдит в первой версии которого даже не было поиска с заменой. Именно этой функцие потом научились менять скажем русскую Ы, на английскую - i

В году 93-94 начали активно использовать слово и дело, там было все и поиск с заменой и укр. символы и печать в графическом режиме на дубовых принтерах.
Да интернета тогда не было, но были дискеты и обмен драйверами: кейрусом тем же проводился активно и новые версии появлялись довольно оперативно. И в командировки тоже ездили часто - всегда с собой была системная дискета с кейрусом и нужными bat и sys файлами для старта там того, что нужно.
Машинописные тексты на украинском, напечатанные на рус. раскладке, наверное, попадались, но не помню чтобы 1 применялись где-либо помимо печатных машинок. А уж на компах, так точно не встречал. Но опять же, то было более 20 лет назад и уже пора осваивать что-то новое, тем более, что оно уже давно не новое. Уже со времен 95 - 98 винды вопросы о кодировках особо не стояли (хотя все еще были).
ol_zy
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