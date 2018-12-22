звонил на 0-800 узнать о зачислении пенсии старика."Остаток- 0,00" ; "Сумма и дата последнего зачисления" = размеру пенсии ,дата зачисления вчера
Чуят,что крайняя в этой банке?))
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:40
Re: Ощадбанк
звонил на 0-800 узнать о зачислении пенсии старика."Остаток- 0,00" ; "Сумма и дата последнего зачисления" = размеру пенсии ,дата зачисления вчера
Чуят,что крайняя в этой банке?))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:48
Re: Ощадбанк
але пам'ять про мега-програму і Дмитра залишилась...
стояло ледь не на кожному компі і робило свою роботу на 5+
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:08
ну в те времена соц сетей и форумов не было. а вот возможность набирать тексты на украинском были. как впрочем был и редактор до ворда. и до виндовс был дос. я в украинской школе прекрасно набирал украинские тексты преподам. то что у вас этого не было - не значит что его не было вообще.
и клавиатуры у меня уже почти 30 лет комбинированные для рус/укр.
так что если кто то принципиально забил на украинский это не значит что нет возможностей на нем набирать что тогда что сейчас.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 23 гру, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:10
Соглашусь с Вами.Тревожный звоночек.
У меня есть живой пример, когда пенсия за 23 число зашла вчера вечером в 18-14.
Правда банк - Приватбанк, но все же. Тоже госс.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:15
Вы правы - были. Но стояли далеко не везде. ПО было всякое. Интернет по сути стал более менее похожий на тот что сейчас где-то после 95-96. Скачать ниоткуда ничего нельзя было.
И заметьте - на печатных машинках кодировку установить было невозможно . А к примеру все письма на фирменных бланках набирали только "машинистки" именно на машинках.
А в моем учреждении была укр.раскладка, но когда приезжаешь в коммандировку в какой-нибудь райцентр и там надо набрать итоговый документ а на ПС не всегда была нужная кодировка, то украинская "і" набиралась вначале "единичками", которые потом научились менять на английскую "ай".
Не знаю как сейчас, но на форумах в 90-е оффтоп о том как пишет человек (орфография, пунктуация и т.п.) тоже считалось нарушением "сетевого этикета"
На самом деле - меньше 20 . Но люди остались. И именно тогда в 90-х один человек научил меня более терпимо относится к людям, которые из-за возраста или каких-то личных причин, что-то делают в сети немного не так как это делают я. К этом я теперь и призываю окружающих
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:16
Re: Ощадбанк
А на печатной машинке?
И компьютеры были самые разные, купленные в разных мечтах и с разным ПО. Уровень поддержки был тоже иным. Не говоря уже о пользователях. Люлям даже 30 тогда - очень сложно было тогда работать, не говоря уже про тех кому под 50. Очень хорошо помню этот редактор - мульти-эдит в первой версии которого даже не было поиска с заменой. Именно этой функцие потом научились менять скажем русскую Ы, на английскую - i
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:32
Порадовали))) На получение в Привате написали заяву пару недель назад.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:40
В году 93-94 начали активно использовать слово и дело, там было все и поиск с заменой и укр. символы и печать в графическом режиме на дубовых принтерах.
Да интернета тогда не было, но были дискеты и обмен драйверами: кейрусом тем же проводился активно и новые версии появлялись довольно оперативно. И в командировки тоже ездили часто - всегда с собой была системная дискета с кейрусом и нужными bat и sys файлами для старта там того, что нужно.
Машинописные тексты на украинском, напечатанные на рус. раскладке, наверное, попадались, но не помню чтобы 1 применялись где-либо помимо печатных машинок. А уж на компах, так точно не встречал. Но опять же, то было более 20 лет назад и уже пора осваивать что-то новое, тем более, что оно уже давно не новое. Уже со времен 95 - 98 винды вопросы о кодировках особо не стояли (хотя все еще были).
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