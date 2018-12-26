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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:38

Анонс початку Великого Кінця

https://finclub.net/news/gosgarantii-po ... srazu.html

В 2019 году будет сформулирована дорожная карта вступления госбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц.


Підозрюю. що чим ближче до цієї події, тим більший буде мега відтік капіталів із нащадка Гострудсберкассы УССР :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 02:36

Впали кошти на старий закритий рахунок в Ощаді через помилку бухгалтерії. Назад вернути не можуть-кінець року. На гарячці сказали зняти особисто. Але треба їхати в Київ в відділення. Чому така ідіотська система,що неможливо через обласне центральне управління вирішити. Коли вже накінець привязка до відділення пропаде??
Ethereum
 
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