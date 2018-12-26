В 2019 году будет сформулирована дорожная карта вступления госбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц.
Підозрюю. що чим ближче до цієї події, тим більший буде мега відтік капіталів із нащадка Гострудсберкассы УССР
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:38
Анонс початку Великого Кінця
В 2019 году будет сформулирована дорожная карта вступления госбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц.
Підозрюю. що чим ближче до цієї події, тим більший буде мега відтік капіталів із нащадка Гострудсберкассы УССР
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 27 гру, 2018 02:36
Впали кошти на старий закритий рахунок в Ощаді через помилку бухгалтерії. Назад вернути не можуть-кінець року. На гарячці сказали зняти особисто. Але треба їхати в Київ в відділення. Чому така ідіотська система,що неможливо через обласне центральне управління вирішити. Коли вже накінець привязка до відділення пропаде??
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:17
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:32
з ОБ крадуть все більше і більше
чим займається Пишний?
очевидно - кришуванням...
Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення $20 млн Ощадбанку виїзд за кордон
https://news.finance.ua/ua/news/-/44123 ... -za-kordon
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:25
Re: Ощадбанк
Быть беде.
Субсидия от государства будет поступать на их персональный аккаунт в Ощадбанке.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:30
... и Ощад будет брать 0.5% с каждой такой платежки
+ обязательные 150грн/год абонки за обязательную Социальную карту под такую монетизаХию
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:40
clientage + за СМС ))
все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону ЕНЕРГООЩАДНІ українці зможуть забрати з банку готівкою тож с комиссом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:59
Про монетизацию пільг шото я там не заметил
Лаана, подождемс весны... мож че выплывет
... делайте хоть что-нибудь!
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