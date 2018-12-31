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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:38

Анонс початку Великого Кінця

https://finclub.net/news/gosgarantii-po ... srazu.html

В 2019 году будет сформулирована дорожная карта вступления госбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц.


Підозрюю. що чим ближче до цієї події, тим більший буде мега відтік капіталів із нащадка Гострудсберкассы УССР :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 02:36

Впали кошти на старий закритий рахунок в Ощаді через помилку бухгалтерії. Назад вернути не можуть-кінець року. На гарячці сказали зняти особисто. Але треба їхати в Київ в відділення. Чому така ідіотська система,що неможливо через обласне центральне управління вирішити. Коли вже накінець привязка до відділення пропаде??
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:17

Re: Ощадбанк

  greenozon написав:Підозрюю. що чим ближче до цієї події, тим більший буде мега відтік капіталів із нащадка Гострудсберкассы УССР

А я підозрюю (точніше надіюсь :)), що цей процес буде синхронізовано зі збільшенням розміру гарантованої суми відшкодування ФГВ
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:32

з ОБ крадуть все більше і більше
чим займається Пишний?
очевидно - кришуванням...


Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення $20 млн Ощадбанку виїзд за кордон
https://news.finance.ua/ua/news/-/44123 ... -za-kordon
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:25

Re: Ощадбанк

Быть беде.
Субсидия от государства будет поступать на их персональный аккаунт в Ощадбанке.
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:30

  Мизантрóп написав:Быть беде.
Субсидия от государства будет поступать на их персональный аккаунт в Ощадбанке.
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy

... и Ощад будет брать 0.5% с каждой такой платежки
+ обязательные 150грн/год абонки за обязательную Социальную карту под такую монетизаХию :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:40

clientage + за СМС ))
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/5-golovn ... i-subsidij

все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону ЕНЕРГООЩАДНІ українці зможуть забрати з банку готівкою тож с комиссом :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:59

Про монетизацию пільг шото я там не заметил
Лаана, подождемс весны... мож че выплывет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:42

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Лаана, подождемс весны...
до мая думаем... На связи
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:21

хамидло у відділенні

на моє звернення від 14 грудня 2018 року досі не має відповіді. Рівень клиєнту- VIP . чекаю на зворотньый зв"язок :twisted:
на горячке сказали - що в тебе депо 20к зелені шо платіж 20 грн за воду - однаково.
звернення будемо розглядати понад рік

#ОЩАДБАНKДІЄ
autohirurgiya
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