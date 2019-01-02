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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:50

  autohirurgiya написав:на моє звернення від 14 грудня

Запаситесь терпением. Если и получите ответ, то в лучшем случае после 18-20 января.
Если это обычное отделение - шансов мало.
Копия заявления с регистрационным номером есть? Если не получите, в феврале можете написать повторное, с жалобой на нарушение Закона "Про звернення громадян", уже в региональное управление в области или центральный офис в Киеве.
Оттуда тоже можете не получить.
Это Ощад, и Ваше мнение ему глубоко пофиг, потому как на прибыль (точнее убыль) оно никак не влияет.
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 04:40

acsir вчора телефонував на горячку - сказали, що їм до одного місця все ( якщо коротко)
питання закрито
autohirurgiya
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:06

Re: Ощадбанк

Вітаю! Прошу підказати, чи є нормою роботи відділень Ощадбанку той факт, що в робочий день (сьогодні, 2 січня 2019 року) вони не обслуговують клієнтів - але про це можна дізнатися ТІЛЬКИ на гарячій лінії - на сайті і у (на) відділеннях про те не вказано. (Оператори гарячої лінії представляють виключно себе - принести вибачення від імені організації - задача заважка...) І чи можна якось компенсувати неможливість зняти депозит в день його закінчення через той факт? Представники банку гілку форуму читають?
Востаннє редагувалось lerook в Сер 02 січ, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
lerook
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:07

Мусують в ЗМІ стару тему, мабуть неспроста...


Україна також має намір скасувати чинну повну державну гарантію депозитів в Ощадбанку до кінця грудня 2019 року.

Зазначимо, раніше ФГВФО повідомляв, що Державний Ощадний банк має намір вступити в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в середині 2018 року.

https://news.finance.ua/ua/news/-/44099 ... shhadbanku
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:08

lerook

все по НБУ (по закону) - читайте оф. джерела


2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

- 3, 4 та з 8 січня 2019 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:11

Re: Ощадбанк

  lerook написав:Представники банку гілку форуму читають?
форумчани їх звільнили.Немає від них толку
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:16

greenozon Дякую за відповідь! А на сайтах банківських установ і дверях відділень інформацію вказувати ніхто їх, певно, не зобов'язував(
lerook
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:18

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:Немає від них толку

Хороший був тут шановний представник...толк був.
Підстав звільняти не було.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:40

Возможно ли пополнить через терминал ощада карту или депозит долларами?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:10

  anikola13 написав:Возможно ли пополнить через терминал ощада карту или депозит долларами?

Нет, такое себе может позволить только приват
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