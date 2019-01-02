autohirurgiya написав:на моє звернення від 14 грудня
Запаситесь терпением. Если и получите ответ, то в лучшем случае после 18-20 января. Если это обычное отделение - шансов мало. Копия заявления с регистрационным номером есть? Если не получите, в феврале можете написать повторное, с жалобой на нарушение Закона "Про звернення громадян", уже в региональное управление в области или центральный офис в Киеве. Оттуда тоже можете не получить. Это Ощад, и Ваше мнение ему глубоко пофиг, потому как на прибыль (точнее убыль) оно никак не влияет.
Вітаю! Прошу підказати, чи є нормою роботи відділень Ощадбанку той факт, що в робочий день (сьогодні, 2 січня 2019 року) вони не обслуговують клієнтів - але про це можна дізнатися ТІЛЬКИ на гарячій лінії - на сайті і у (на) відділеннях про те не вказано. (Оператори гарячої лінії представляють виключно себе - принести вибачення від імені організації - задача заважка...) І чи можна якось компенсувати неможливість зняти депозит в день його закінчення через той факт? Представники банку гілку форуму читають?
Востаннє редагувалось lerook в Сер 02 січ, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.
- 3, 4 та з 8 січня 2019 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.
Хороший був тут шановний представник...толк був. Підстав звільняти не було.
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