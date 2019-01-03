До речі цікавим момент
Зелений ТСО ПБ 100% приймає грнивл, долар, євро
але ж інші банки теж мають кеш-ін
чи є в природі не ПБ кеш-ін, що приймає валюту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:29
До речі цікавим момент
Зелений ТСО ПБ 100% приймає грнивл, долар, євро
але ж інші банки теж мають кеш-ін
чи є в природі не ПБ кеш-ін, що приймає валюту?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:42
Re: Ощадбанк
нуна проверять
Из моего опыта, до войны принимали инвалюту: ЭксИм, ОТП, ПУМБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:00
Вроде ещё почивший Юникредит принимал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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