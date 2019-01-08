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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:29
Stringer написав: anikola13 написав:
Возможно ли пополнить через терминал ощада карту или депозит долларами?
Нет, такое себе может позволить только приват
До речі цікавим момент
Зелений ТСО ПБ 100% приймає грнивл, долар, євро
але ж інші банки теж мають кеш-ін
чи є в природі не ПБ кеш-ін, що приймає валюту?
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greenozon
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:42
greenozon написав:
чи є в природі не ПБ кеш-ін, що приймає валюту?
нуна проверять
Из моего опыта, до войны принимали инвалюту: ЭксИм, ОТП, ПУМБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 січ, 2019 21:00
clientage написав: greenozon написав:
чи є в природі не ПБ кеш-ін, що приймає валюту?
нуна проверять
Из моего опыта, до войны принимали инвалюту: ЭксИм, ОТП, ПУМБ
Вроде ещё почивший Юникредит принимал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 21:16
clientage написав:
Из моего опыта, до войны принимали инвалюту: ЭксИм,
Сима отключила валютную принималку после того как из лугандонии пошли "крашенные" банкноты. Хотя в меню кэш-ина, когда выбираешь "Пополнить" - по прежнему предлагает на выбор 2 кнопки - гривну и валюту. Но вторая не работает.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:33
Flamingo
Депозитные терминалы Прокредитбанка.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:59
как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:03
sens написав:
как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?
через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо
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Andey
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:38
Andey написав: sens написав:
как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?
через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо
Тоже в конце прошлого года перевыпускал долларовую карту - горячка сразу направила в отделение, где изначально карта открывалась.Там все заняло буквально 5 минут. Правда за картой пришлось приходить еще раз чтобы забрать
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Flamingo
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:45
Flamingo написав: Andey написав: sens написав:
как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?
через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо
Тоже в конце прошлого года перевыпускал долларовую карту - горячка сразу направила в отделение, где изначально карта открывалась.Там все заняло буквально 5 минут. Правда за картой пришлось приходить еще раз чтобы забрать
Так Візи на Мастер перевипускали...Мастер на Мастер через теплу лінію перевипускали.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:46
Flamingo написав: Andey написав: sens написав:
как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?
через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо
Тоже в конце прошлого года перевыпускал долларовую карту - горячка сразу направила в отделение, где изначально карта открывалась.Там все заняло буквально 5 минут. Правда за картой пришлось приходить еще раз чтобы забрать
А принципе, мона перебранчеваться - сменить "своё" отделение, спецом заказав карту в др. отделении. Я так сбежал на Хрещатик
... делайте хоть что-нибудь!
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