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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1424142514261427>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:29

  Stringer написав:
  anikola13 написав:Возможно ли пополнить через терминал ощада карту или депозит долларами?

Нет, такое себе может позволить только приват


До речі цікавим момент
Зелений ТСО ПБ 100% приймає грнивл, долар, євро

але ж інші банки теж мають кеш-ін
чи є в природі не ПБ кеш-ін, що приймає валюту?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:42

Re: Ощадбанк

  greenozon написав:чи є в природі не ПБ кеш-ін, що приймає валюту?

нуна проверять
Из моего опыта, до войны принимали инвалюту: ЭксИм, ОТП, ПУМБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:00

  clientage написав:
  greenozon написав:чи є в природі не ПБ кеш-ін, що приймає валюту?

нуна проверять
Из моего опыта, до войны принимали инвалюту: ЭксИм, ОТП, ПУМБ

Вроде ещё почивший Юникредит принимал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:16

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Из моего опыта, до войны принимали инвалюту: ЭксИм,

Сима отключила валютную принималку после того как из лугандонии пошли "крашенные" банкноты. Хотя в меню кэш-ина, когда выбираешь "Пополнить" - по прежнему предлагает на выбор 2 кнопки - гривну и валюту. Но вторая не работает.
Flamingo
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Flamingo
Депозитные терминалы Прокредитбанка.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:59

как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:03

  sens написав:как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?

через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:38

  Andey написав:
  sens написав:как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?

через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо

Тоже в конце прошлого года перевыпускал долларовую карту - горячка сразу направила в отделение, где изначально карта открывалась.Там все заняло буквально 5 минут. Правда за картой пришлось приходить еще раз чтобы забрать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:45

  Flamingo написав:
  Andey написав:
  sens написав:как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?

через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо

Тоже в конце прошлого года перевыпускал долларовую карту - горячка сразу направила в отделение, где изначально карта открывалась.Там все заняло буквально 5 минут. Правда за картой пришлось приходить еще раз чтобы забрать

Так Візи на Мастер перевипускали...Мастер на Мастер через теплу лінію перевипускали.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:46

  Flamingo написав:
  Andey написав:
  sens написав:как перевыпустить карту в валюте - через отделение, контакт центр или ошад72?

через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо

Тоже в конце прошлого года перевыпускал долларовую карту - горячка сразу направила в отделение, где изначально карта открывалась.Там все заняло буквально 5 минут. Правда за картой пришлось приходить еще раз чтобы забрать

А принципе, мона перебранчеваться - сменить "своё" отделение, спецом заказав карту в др. отделении. Я так сбежал на Хрещатик :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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