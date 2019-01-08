Раніша була можливість замовити картку на зручне відділення по Україні, послуга платна - 30грн. Можливо і зараз діє.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:49
Re: Ощадбанк
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