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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1424142514261427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:49

Re: Ощадбанк

Andey написав:
  sens написав:через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо

Раніша була можливість замовити картку на зручне відділення по Україні, послуга платна - 30грн. Можливо і зараз діє.
Zochan
 
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  #<1 ... 1424142514261427
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