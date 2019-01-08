Раніша була можливість замовити картку на зручне відділення по Україні, послуга платна - 30грн. Можливо і зараз діє.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:49
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:49
А теперь , блокирую карту на которой ххххххх долларов на МЗ , через 14 дней карта будет готова и ждать на отделении
Я после Приватбанка , от такого ВИП-сервиса пішно плачу в сторонке
Клиенту ПРОЩЕ снять ВСЕ средства со счета , дождаться когда в отделение привезут НОВІЙ НЕИМЕННОЙ пластик с нужнім сроком и только после єтого снова вносить свои средства
Кстати предлагаю Мою картку в валюте))) так чтобі внес без комиссии , а снимал С
никому не верю
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:01
Re: Ощадбанк
Эт вам туповатый менагер попался...
У них есть т.н. отложенная блокировка на весь период изготовления карты
Но, могут блокировать, если перевыпускают на карту более высокого класса. Например, с устаревшего леХтрона на стандарт. Вообщем требуйте долива пифа, мучайте нача. Но отменить блок-ку они уже не смогут. Требуйте зонтик, зелёненький
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:15
в любом случае начальник отделения , действительно будет компетентнее
никому не верю
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