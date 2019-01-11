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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1425142614271428>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:49

Re: Ощадбанк

Andey написав:
  sens написав:через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо

Раніша була можливість замовити картку на зручне відділення по Україні, послуга платна - 30грн. Можливо і зараз діє.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:49

  Zochan написав:
Andey написав:
  sens написав:через отделение в котором открывалась карта. я только так смог заказать перевыпуск валютной карты под депо

Раніша була можливість замовити картку на зручне відділення по Україні, послуга платна - 30грн. Можливо і зараз діє.

А теперь , блокирую карту на которой ххххххх долларов на МЗ , через 14 дней карта будет готова и ждать на отделении
Я после Приватбанка , от такого ВИП-сервиса пішно плачу в сторонке
Клиенту ПРОЩЕ снять ВСЕ средства со счета , дождаться когда в отделение привезут НОВІЙ НЕИМЕННОЙ пластик с нужнім сроком и только после єтого снова вносить свои средства
Кстати предлагаю Мою картку в валюте))) так чтобі внес без комиссии , а снимал С :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:01

Re: Ощадбанк

  sens написав:А теперь , блокирую карту

Эт вам туповатый менагер попался... :mrgreen:
У них есть т.н. отложенная блокировка на весь период изготовления карты :idea:
Но, могут блокировать, если перевыпускают на карту более высокого класса. Например, с устаревшего леХтрона на стандарт. Вообщем требуйте долива пифа, мучайте нача. Но отменить блок-ку они уже не смогут. Требуйте зонтик, зелёненький :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:15

  clientage написав:
  sens написав:А теперь , блокирую карту

Эт вам туповатый менагер попался... :mrgreen:
У них есть т.н. отложенная блокировка на весь период изготовления карты :idea:
Но, могут блокировать, если перевыпускают на карту более высокого класса. Например, с устаревшего леХтрона на стандарт. Вообщем требуйте долива пифа, мучайте нача. Но отменить блок-ку они уже не смогут. Требуйте зонтик, зелёненький :)


в любом случае начальник отделения , действительно будет компетентнее
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:44

господа скажите, а говно-ворлд от Моей картки в ривордсе участвует?
на сайте написано, что участвует ...
https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/my_card/

MasterCard Debit World

Нова платіжна картка преміальної лінійки MasterCard, що поєднує всі нововведення сучасних банківських технологій. Ця картка стане у пригоді людям, що ведуть активний спосіб життя, часто подорожують, розплачуються карткою у магазинах, готелях, ресторанах, у мережі Інтернет.

Можливості, які відкриває ця картка:

- Користувачі World MasterCard користуються перевагами участі в бонусній програмі MasterCard Rewards (MRS),

по факту риворц ее не видит ...

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 03:06

  IMPRINTER написав:господа скажите, а говно-ворлд от Моей картки в ривордсе участвует

А гроші на рахунку є? При подачі заявки на участь в програмі на карті блокується 1грн.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:17

Мою картку можно оформить в любом отделении местного РУ, или только в том, где открывались уже имеющиеся карты?
Ferlakur
 
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  Ferlakur написав:Мою картку можно оформить в любом отделении местного РУ, или только в том, где открывались уже имеющиеся карты?

В любому відділенні в Україні Мого банку.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Мою картку можно оформить в любом отделении местного РУ, или только в том, где открывались уже имеющиеся карты?

В любому відділенні в Україні Мого банку.

счет открыть - да , картку в рамках МК - при физическом наличии . Был в отделении ПГТ на Заході , ну не было у них карточек :P , так что пришлось блокировать карту , для перевыпуска в том же тарифе
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Мою картку можно оформить в любом отделении местного РУ, или только в том, где открывались уже имеющиеся карты?

В любому відділенні в Україні Мого банку.

А закрити діючу карту — теж в будь-якому відділенні?
Ferlakur
 
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