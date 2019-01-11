Додано: Суб 12 січ, 2019 10:33
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Мою картку можно оформить в любом отделении местного РУ, или только в том, где открывались уже имеющиеся карты?
В любому відділенні в Україні Мого банку.
А закрити діючу карту — теж в будь-якому відділенні?
Тут складніше. В межах РУ в любому відділенні по наявній в мене інфо.
Гриценко...наш Президент
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