Тут складніше. В межах РУ в любому відділенні по наявній в мене інфо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 10:33
Тут складніше. В межах РУ в любому відділенні по наявній в мене інфо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:51
не путайте божий дар (риворц) с яичницей (бильше)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 12 січ, 2019 17:22
Декларируют, что такое возможно, но на деле всё обстоит с точностью до наоборот - закрыть можно только там, где открывали (в моём случае было именно так )
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