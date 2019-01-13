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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 10:33
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Мою картку можно оформить в любом отделении местного РУ, или только в том, где открывались уже имеющиеся карты?
В любому відділенні в Україні Мого банку.
А закрити діючу карту — теж в будь-якому відділенні?
Тут складніше. В межах РУ в любому відділенні по наявній в мене інфо.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 12 січ, 2019 16:51
ykrkozak написав: IMPRINTER написав:
господа скажите, а говно-ворлд от Моей картки в ривордсе участвует
А гроші на рахунку є? При подачі заявки на участь в програмі на карті блокується 1грн.
не путайте божий дар (риворц) с яичницей (бильше)
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:22
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Мою картку можно оформить в любом отделении местного РУ, или только в том, где открывались уже имеющиеся карты?
В любому відділенні в Україні Мого банку.
А закрити діючу карту — теж в будь-якому відділенні?
Декларируют, что такое возможно, но на деле всё обстоит с точностью до наоборот - закрыть можно только там, где открывали (в моём случае было именно так
)
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Кассандра
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Додано: Нед 13 січ, 2019 15:52
Кассандра написав:
закрыть можно только там, где открывали (в моём случае было именно так )
таже байда по трём.Пенсов-2,МК-3
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:35
Форумчане подскажите, в январе заканчивается карта (забыл как называется) для подключения ИБ.
Вопрос....перевыпуск тарифицируется?
Или есть варик закрыть и тутже открыть дабы не кататься в отделение по надцать раз?
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lov2108
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:12
lov2108 написав:
Форумчане подскажите, в январе заканчивается карта (забыл как называется) для подключения ИБ.
Вопрос....перевыпуск тарифицируется?
Или есть варик закрыть и тутже открыть дабы не кататься в отделение по надцать раз?
если у вас была Моя картка - то лушче открыть новую и закрыть старую .. там платный перевыпуск
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Додано: Нед 13 січ, 2019 20:00
Предприятие переводит выплату зарплаты через Ощадбанк. Как в него правильно заходить?
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pavyak
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Додано: Нед 13 січ, 2019 20:11
pavyak написав:
Предприятие переводит выплату зарплаты через Ощадбанк. Как в него правильно заходить?
Дополнительно оформляете “Мою карту” и на нее привязываете интернет банкинг, а на зарплатной карте отключаете SMS, а то каждый месяц будет уходить по 7 грн.
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slasva
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