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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1425142614271428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:33

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Мою картку можно оформить в любом отделении местного РУ, или только в том, где открывались уже имеющиеся карты?

В любому відділенні в Україні Мого банку.

А закрити діючу карту — теж в будь-якому відділенні?

Тут складніше. В межах РУ в любому відділенні по наявній в мене інфо.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:51

  ykrkozak написав:
  IMPRINTER написав:господа скажите, а говно-ворлд от Моей картки в ривордсе участвует

А гроші на рахунку є? При подачі заявки на участь в програмі на карті блокується 1грн.


не путайте божий дар (риворц) с яичницей (бильше)
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:22

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Мою картку можно оформить в любом отделении местного РУ, или только в том, где открывались уже имеющиеся карты?

В любому відділенні в Україні Мого банку.

А закрити діючу карту — теж в будь-якому відділенні?

Декларируют, что такое возможно, но на деле всё обстоит с точностью до наоборот - закрыть можно только там, где открывали (в моём случае было именно так :roll: )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:52

Re: Ощадбанк

  Кассандра написав:закрыть можно только там, где открывали (в моём случае было именно так )
таже байда по трём.Пенсов-2,МК-3
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:35

Форумчане подскажите, в январе заканчивается карта (забыл как называется) для подключения ИБ.
Вопрос....перевыпуск тарифицируется?
Или есть варик закрыть и тутже открыть дабы не кататься в отделение по надцать раз?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:12

  lov2108 написав:Форумчане подскажите, в январе заканчивается карта (забыл как называется) для подключения ИБ.
Вопрос....перевыпуск тарифицируется?
Или есть варик закрыть и тутже открыть дабы не кататься в отделение по надцать раз?


если у вас была Моя картка - то лушче открыть новую и закрыть старую .. там платный перевыпуск
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:00

Re: Ощадбанк

Предприятие переводит выплату зарплаты через Ощадбанк. Как в него правильно заходить?
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:11

  pavyak написав:Предприятие переводит выплату зарплаты через Ощадбанк. Как в него правильно заходить?

Дополнительно оформляете “Мою карту” и на нее привязываете интернет банкинг, а на зарплатной карте отключаете SMS, а то каждый месяц будет уходить по 7 грн.
slasva
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