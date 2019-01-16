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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:42
vollena71 написав:
без смс ИБ работать не будет
Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).
Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:55
newbie написав: vollena71 написав:
без смс ИБ работать не будет
Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).
Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
Так мою карту слід мати. І СМС в ІБ по валютній можна відключити.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07
newbie написав: vollena71 написав:
без смс ИБ работать не будет
Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).
Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
Смешались в кучу кони, люди
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07
newbie написав: vollena71 написав:
без смс ИБ работать не будет
Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).
Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
да, списывать будет с валютной.В минус. И там ещё такой прикол: призаходе в ИБ автоматом снова подключается смсинформирование
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