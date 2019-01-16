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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:42
vollena71 написав:
без смс ИБ работать не будет
Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).
Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:55
newbie написав: vollena71 написав:
без смс ИБ работать не будет
Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).
Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
Так мою карту слід мати. І СМС в ІБ по валютній можна відключити.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07
newbie написав: vollena71 написав:
без смс ИБ работать не будет
Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).
Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
Смешались в кучу кони, люди
Моя Картка в тарифном пакете Мой комфорт смс бесплатно
Карта под депозит в пакете Мій Рахунок смс Базовый - 5грн, Расширенный (для ИБ) - 7грн
А спишут когда %% или тело появятся на карте
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07
newbie написав: vollena71 написав:
без смс ИБ работать не будет
Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).
Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
да, списывать будет с валютной.В минус. И там ещё такой прикол: призаходе в ИБ автоматом снова подключается смсинформирование
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:04
посетитель написав:
да, списывать будет с валютной.В минус. И там ещё такой прикол: призаходе в ИБ автоматом снова подключается смсинформирование
Получается, каждый раз, выходя, надо отключать СМС-информирование? Или это не поможет?
И как это они мне валютную карту будут в минус загонять? У них же комиссии вроде в гривне. Причем ни про 5 ни про 7 грн я нигде не нашел.
Если пойти в отделение, можно заставить их ускорить поступление закрытого депо на карту? Они ж мне обязаны его сейчас отдать, вчера звонили, спрашивали.
Как в выписку по депо глянул, то удивился. То выплаченные % больше начисленнных, то начисленные есть, а выплаченных нет. По СМС-кам в течение года (когда в этот 24/7 не лез) вроде все нормально было. Т.е. выписка, как и сайт - не очень.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19
newbie написав: посетитель написав:
да, списывать будет с валютной.В минус. И там ещё такой прикол: призаходе в ИБ автоматом снова подключается смсинформирование
Цирк. Получается, каждый раз, выходя, надо отключать СМС-информирование? Или это не поможет?
И как это они мне валютную карту будут в минус загонять? У них же комиссии вроде в гривне. Причем ни про 5 ни про 7 грн я нигде не нашел. Там те еще тарифы, гониво полное.
Да, у меня именно так. Тот ещё цирк.
Списывают в минус с валютной карточки по курсу.Отключать то можно. Но если уже зашёл хоть один раз то за этот биллинговый период(у них он там примерно с 25го по 25 число) все равно насчитают.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:21
vollena71 написав:
Моя Картка в тарифном пакете Мой комфорт смс бесплатно
Сенкс, так и сделал. Взял и перерегился с нее.
Карта под депозит в пакете Мій Рахунок смс Базовый - 5грн, Расширенный (для ИБ) - 7грн
Пакет с депо кажись назывется Экономный, в отделении мне так грили. А если одна только карта, то Мій Рахунок.
Выяснил также, что закончившуюся депозитную валютку не нужно закрывать и получать вместо нее новую, перевыпустят бесплатно. А Мой комфорт нужно закрывать, т.к. потом он стает платным.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:25
посетитель написав:
если уже зашёл хоть один раз то за этот биллинговый период(у них он там примерно с 25го по 25 число) все равно насчитают.
Выход - перерегиться на Мой комфорт.
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