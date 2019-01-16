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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1426142714281429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:42

Re: Ощадбанк

  vollena71 написав:без смс ИБ работать не будет

Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).

Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:55

  newbie написав:
  vollena71 написав:без смс ИБ работать не будет

Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).

Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.

Так мою карту слід мати. І СМС в ІБ по валютній можна відключити.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07

  newbie написав:
  vollena71 написав:без смс ИБ работать не будет

Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).

Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.

Смешались в кучу кони, люди
Моя Картка в тарифном пакете Мой комфорт смс бесплатно
Карта под депозит в пакете Мій Рахунок смс Базовый - 5грн, Расширенный (для ИБ) - 7грн
А спишут когда %% или тело появятся на карте
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07

  newbie написав:
  vollena71 написав:без смс ИБ работать не будет

Вчера, после того как зарегился, работал. А смс-банкинг включили сегодня утром. До этого было базовое смс-информирование (о выплате и капитализации % + реклама).

Теперь не могу понять зачем мне их смс-банкинг на валютном депо и валютной карте, которой не пользуюсь. Тут грили где-то отключить надо, иначе будут списывать 5 грн. Интересно откуда, с валютного депо что-ли? Гривневой карты нет.
да, списывать будет с валютной.В минус. И там ещё такой прикол: призаходе в ИБ автоматом снова подключается смсинформирование
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:04

Re: Ощадбанк

  посетитель написав:да, списывать будет с валютной.В минус. И там ещё такой прикол: призаходе в ИБ автоматом снова подключается смсинформирование

Получается, каждый раз, выходя, надо отключать СМС-информирование? Или это не поможет?

И как это они мне валютную карту будут в минус загонять? У них же комиссии вроде в гривне. Причем ни про 5 ни про 7 грн я нигде не нашел.

Если пойти в отделение, можно заставить их ускорить поступление закрытого депо на карту? Они ж мне обязаны его сейчас отдать, вчера звонили, спрашивали.

Как в выписку по депо глянул, то удивился. То выплаченные % больше начисленнных, то начисленные есть, а выплаченных нет. По СМС-кам в течение года (когда в этот 24/7 не лез) вроде все нормально было. Т.е. выписка, как и сайт - не очень.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19

  newbie написав:
  посетитель написав:да, списывать будет с валютной.В минус. И там ещё такой прикол: призаходе в ИБ автоматом снова подключается смсинформирование

Цирк. Получается, каждый раз, выходя, надо отключать СМС-информирование? Или это не поможет?

И как это они мне валютную карту будут в минус загонять? У них же комиссии вроде в гривне. Причем ни про 5 ни про 7 грн я нигде не нашел. Там те еще тарифы, гониво полное.

Да, у меня именно так. Тот ещё цирк.
Списывают в минус с валютной карточки по курсу.Отключать то можно. Но если уже зашёл хоть один раз то за этот биллинговый период(у них он там примерно с 25го по 25 число) все равно насчитают.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:21

Re: Ощадбанк

  vollena71 написав:Моя Картка в тарифном пакете Мой комфорт смс бесплатно

Сенкс, так и сделал. Взял и перерегился с нее.

Карта под депозит в пакете Мій Рахунок смс Базовый - 5грн, Расширенный (для ИБ) - 7грн

Пакет с депо кажись назывется Экономный, в отделении мне так грили. А если одна только карта, то Мій Рахунок.

Выяснил также, что закончившуюся депозитную валютку не нужно закрывать и получать вместо нее новую, перевыпустят бесплатно. А Мой комфорт нужно закрывать, т.к. потом он стает платным.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:25

Re: Ощадбанк

  посетитель написав:если уже зашёл хоть один раз то за этот биллинговый период(у них он там примерно с 25го по 25 число) все равно насчитают.


Выход - перерегиться на Мой комфорт.
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