Додано: Чет 17 січ, 2019 13:04

посетитель написав: да, списывать будет с валютной.В минус. И там ещё такой прикол: призаходе в ИБ автоматом снова подключается смсинформирование да, списывать будет с валютной.В минус. И там ещё такой прикол: призаходе в ИБ автоматом снова подключается смсинформирование

Получается, каждый раз, выходя, надо отключать СМС-информирование? Или это не поможет?И как это они мне валютную карту будут в минус загонять? У них же комиссии вроде в гривне. Причем ни про 5 ни про 7 грн я нигде не нашел.Если пойти в отделение, можно заставить их ускорить поступление закрытого депо на карту? Они ж мне обязаны его сейчас отдать, вчера звонили, спрашивали.Как в выписку по депо глянул, то удивился. То выплаченные % больше начисленнных, то начисленные есть, а выплаченных нет. По СМС-кам в течение года (когда в этот 24/7 не лез) вроде все нормально было. Т.е. выписка, как и сайт - не очень.