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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1427142814291430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:14

  Квесторе_поверніться написав:Форичить з привязкою карт іншого банку?
https://finclub.net/news/oshchad-24-7-budet-rabotat-s-kartami-drugikh-bankov.html

Він хоч зі своїми уже навчився стабільно працювати?
https://finclub.net/news/sajt-oshchadba ... ingom.html
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:18

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Форичить з привязкою карт іншого банку?
https://finclub.net/news/oshchad-24-7-budet-rabotat-s-kartami-drugikh-bankov.html

Він хоч зі своїми уже навчився стабільно працювати?
https://finclub.net/news/sajt-oshchadba ... ingom.html

Прикручують новий модуль по привязці чужих карт...мабуть.
Буде конкурент Моні, Комсі і Аллі.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:37

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Форичить з привязкою карт іншого банку?
https://finclub.net/news/oshchad-24-7-budet-rabotat-s-kartami-drugikh-bankov.html

Він хоч зі своїми уже навчився стабільно працювати?
https://finclub.net/news/sajt-oshchadba ... ingom.html

Прикручують новий модуль по привязці чужих карт...мабуть.
Буде конкурент Моні, Комсі і Аллі.

Уже прикрутили, я додав 2 карти. А от сам механізм привязки ощадовський, лочить і вeртає якусь сумму на карті. Бeз активного СМС нe привяжeш. І з СМС Eксіму кату привязати нe вийшло.
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:43

Re: Ощадбанк

  slasva написав:Бeз активного СМС нe привяжeш

...дзвінок на теплу лінію емітента не допомагає?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:56

  2805 написав:А что в Ощаде случилось, с понедельника каждый день захожу в банк, не могу получить проценты по валютному депозиту, полный бабушатник.

Может убрали комиссию на оплату комирного через кассу?
К кассе не пробиться.

комуналку платят
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:19

  Квесторе_поверніться написав:Форичить з привязкою карт іншого банку?
https://finclub.net/news/oshchad-24-7-budet-rabotat-s-kartami-drugikh-bankov.html

фуричить але не з усіма :wink:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:20

  Banki написав:
  Квесторе_поверніться написав:Форичить з привязкою карт іншого банку?
https://finclub.net/news/oshchad-24-7-budet-rabotat-s-kartami-drugikh-bankov.html

фуричить але не з усіма :wink:

А шо не пущає?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:25

Re: Ощадбанк

карти без 3д
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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