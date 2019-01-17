C 24 января льготный проезд в Киеве только по Карте Киянина, а не по пенсионному удостоверению. Может оформляют КК те кто не успел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:11
C 24 января льготный проезд в Киеве только по Карте Киянина, а не по пенсионному удостоверению. Может оформляют КК те кто не успел
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:26
Re: Ощадбанк
1) натиряли тонну бабла
2) обізвали це токсичними активами
3) профіт
Баланси держбанків потрібно очищувати від токсичних активів, а не декорувати або консервувати. Це розуміють всі і це неодноразово обговорювалося.
в 3 шиї гнати таких манагерів
PS ще й рабство запровадили -
– Ощадбанк – один з небагатьох банків, де клієнтів «прив'язують» до відділення. Коли нарешті завершиться IT-модернізація банку і ваші клієнти зможуть будь-яке своє питання вирішувати в будь-якому відділенні банку?
– Для цього потрібна повна зміна IT-платформи.
+50грн !
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