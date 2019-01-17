C 24 января льготный проезд в Киеве только по Карте Киянина, а не по пенсионному удостоверению. Может оформляют КК те кто не успел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:11
C 24 января льготный проезд в Киеве только по Карте Киянина, а не по пенсионному удостоверению. Может оформляют КК те кто не успел
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:26
Re: Ощадбанк
1) натиряли тонну бабла
2) обізвали це токсичними активами
3) профіт
Баланси держбанків потрібно очищувати від токсичних активів, а не декорувати або консервувати. Це розуміють всі і це неодноразово обговорювалося.
в 3 шиї гнати таких манагерів
PS ще й рабство запровадили -
– Ощадбанк – один з небагатьох банків, де клієнтів «прив'язують» до відділення. Коли нарешті завершиться IT-модернізація банку і ваші клієнти зможуть будь-яке своє питання вирішувати в будь-якому відділенні банку?
– Для цього потрібна повна зміна IT-платформи.
+50грн !
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:54
Вы серьезно? Рабство увы распространяется на отделение,где клиенту пластик выпускают,или пиши в новом отделение и открывай новый счёт,но в старом все равно придется закрывать. Все в ощадном по-пышному
никому не верю
Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:50
Пин код
Как активировать новую карту и установить пин? Интересует терминал самообслуживания, банкомат или 0800.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:23
Re: Ощадбанк
там понятно писАло.Помогальщицы рядом стоять должны,которые с порога "Витают в ощАде"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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