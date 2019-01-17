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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1428142914301431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:11

  2805 написав:А что в Ощаде случилось, с понедельника каждый день захожу в банк, не могу получить проценты по валютному депозиту, полный бабушатник.

Может убрали комиссию на оплату комирного через кассу?
К кассе не пробиться.

C 24 января льготный проезд в Киеве только по Карте Киянина, а не по пенсионному удостоверению. Может оформляют КК те кто не успел :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:26

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:хто на банку бочку котить непущають.


1) натиряли тонну бабла
2) обізвали це токсичними активами
3) профіт



Баланси держбанків потрібно очищувати від токсичних активів, а не декорувати або консервувати. Це розуміють всі і це неодноразово обговорювалося.

https://finclub.net/ua/analytics/andrii ... uvaty.html

в 3 шиї гнати таких манагерів

PS ще й рабство запровадили -

– Ощадбанк – один з небагатьох банків, де клієнтів «прив'язують» до відділення. Коли нарешті завершиться IT-модернізація банку і ваші клієнти зможуть будь-яке своє питання вирішувати в будь-якому відділенні банку?

– Для цього потрібна повна зміна IT-платформи.
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:54

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:хто на банку бочку котить непущають.


1) натиряли тонну бабла
2) обізвали це токсичними активами
3) профіт



Баланси держбанків потрібно очищувати від токсичних активів, а не декорувати або консервувати. Це розуміють всі і це неодноразово обговорювалося.

https://finclub.net/ua/analytics/andrii ... uvaty.html

в 3 шиї гнати таких манагерів

PS ще й рабство запровадили -

– Ощадбанк – один з небагатьох банків, де клієнтів «прив'язують» до відділення. Коли нарешті завершиться IT-модернізація банку і ваші клієнти зможуть будь-яке своє питання вирішувати в будь-якому відділенні банку?

– Для цього потрібна повна зміна IT-платформи.

Вы серьезно? Рабство увы распространяется на отделение,где клиенту пластик выпускают,или пиши в новом отделение и открывай новый счёт,но в старом все равно придется закрывать. Все в ощадном по-пышному
никому не верю
sens
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Пин код

Как активировать новую карту и установить пин? Интересует терминал самообслуживания, банкомат или 0800.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:23

Re: Ощадбанк

  anikola13 написав:терминал самообслуживания
там понятно писАло.Помогальщицы рядом стоять должны,которые с порога "Витают в ощАде"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:02

Прикольно. Сайт госбанка лежит уже второй день из-за проблем с хостингом. У госбанка нет денег, чтобы заплатить хостеру? Тот его турнул (или кинул), как последнего голодранца, не знающего, что такое обеспечение непрерывной деятельности? Про имидж банка я уже и не говорю.
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  #<1 ... 1428142914301431
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