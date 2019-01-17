а "из" тоже за 5грн за каждые 15К?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:55
а "из" тоже за 5грн за каждые 15К?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:57
clientage
3грн
ну там лим обещают 50 к, мож подкрутят пока ток 15
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:03
На МК на халяву.
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Комісія 3 грн. Сума операції не більше 50 000 грн.
*Окрім переказів з карток, відкритих за пакетом "Мій комфорт": на картки, які обслуговуються в рамках інших тарифних пакетів банку - 0,1% + 2 грн., на карти відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня, та переказів між картками НПС "ПРОСТІР" - 1 грн. За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу.
Гриценко...наш Президент
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