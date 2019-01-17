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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1429143014311432 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.5 5 461 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 138 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 124 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 94 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 43 Всього голосів : 461 Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:55 Квесторе_поверніться написав: З МЗ вже все ок.

З привязаних карт можна кидати лише із.

Щось не бачу можливості кинути на. З МЗ вже все ок.З привязаних карт можна кидати лише із.Щось не бачу можливості кинути на.

а "из" тоже за 5грн за каждые 15К? а "из" тоже за 5грн за каждые 15К? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 27175 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2163 раз. Подякували: 3131 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:57 clientage

3грн

ну там лим обещают 50 к, мож подкрутят пока ток 15 3грнну там лим обещают 50 к, мож подкрутят пока ток 15 Одна бджола мало меду наносить... Banki Повідомлень: 517 З нами з: 07.05.13 Подякував: 18 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:03 Banki написав: clientage

3грн

ну там лим обещают 50 к, мож подкрутят пока ток 15 3грнну там лим обещают 50 к, мож подкрутят пока ток 15

На МК на халяву.

_________________________

Комісія 3 грн. Сума операції не більше 50 000 грн.



*Окрім переказів з карток, відкритих за пакетом "Мій комфорт": на картки, які обслуговуються в рамках інших тарифних пакетів банку - 0,1% + 2 грн., на карти відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня, та переказів між картками НПС "ПРОСТІР" - 1 грн. За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу. На МК на халяву._________________________Комісія 3 грн. Сума операції не більше 50 000 грн.*Окрім переказів з карток, відкритих за пакетом "Мій комфорт": на картки, які обслуговуються в рамках інших тарифних пакетів банку - 0,1% + 2 грн., на карти відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня, та переказів між картками НПС "ПРОСТІР" - 1 грн. За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу. Гриценко...наш Президент

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Может убрали комиссию на оплату комирного через кассу?

К кассе не пробиться. А что в Ощаде случилось, с понедельника каждый день захожу в банк, не могу получить проценты по валютному депозиту, полный бабушатник.Может убрали комиссию на оплату комирного через кассу?К кассе не пробиться.

C 24 января льготный проезд в Киеве только по Карте Киянина, а не по пенсионному удостоверению. Может оформляют КК те кто не успел C 24 января льготный проезд в Киеве только по Карте Киянина, а не по пенсионному удостоверению. Может оформляют КК те кто не успел

Писалось же что с ощАдом до конца 2018 договор, его продлили и продолжают выпускать карты киянина ? А если человек скажет что он не из киева то и проезд по пенсионному останется Писалось же что с ощАдом до конца 2018 договор, его продлили и продолжают выпускать карты киянина ? А если человек скажет что он не из киева то и проезд по пенсионному останется demichh Повідомлень: 1927 З нами з: 09.12.10 Подякував: 109 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1429143014311432 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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