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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1430143114321433>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:55

  Квесторе_поверніться написав:З МЗ вже все ок.
З привязаних карт можна кидати лише із.
Щось не бачу можливості кинути на. :(

а "из" тоже за 5грн за каждые 15К?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:57

clientage
3грн :mrgreen:
ну там лим обещают 50 к, мож подкрутят пока ток 15
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:03

  Banki написав:clientage
3грн :mrgreen:
ну там лим обещают 50 к, мож подкрутят пока ток 15

На МК на халяву.
_________________________
Комісія 3 грн. Сума операції не більше 50 000 грн.

*Окрім переказів з карток, відкритих за пакетом "Мій комфорт": на картки, які обслуговуються в рамках інших тарифних пакетів банку - 0,1% + 2 грн., на карти відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня, та переказів між картками НПС "ПРОСТІР" - 1 грн. За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:57

  Кассандра написав:
  2805 написав:А что в Ощаде случилось, с понедельника каждый день захожу в банк, не могу получить проценты по валютному депозиту, полный бабушатник.

Может убрали комиссию на оплату комирного через кассу?
К кассе не пробиться.

C 24 января льготный проезд в Киеве только по Карте Киянина, а не по пенсионному удостоверению. Может оформляют КК те кто не успел :roll:

Писалось же что с ощАдом до конца 2018 договор, его продлили и продолжают выпускать карты киянина ? А если человек скажет что он не из киева то и проезд по пенсионному останется :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:29

Re: Ощадбанк

Подскажите, пожалуйста.
Отцу пришла смс - Ваша карта заблокирована и список телефонов, по которым можно узнать.
Единственная карта отца в Ощаде - Карта киянина до сентября 19 года действительна.
Просмотрела коммы за этот год - не нашла, что кому-то такое приходило.
Кто знает, что это такое?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:33

  Hella написав:Подскажите, пожалуйста.
Отцу пришла смс - Ваша карта заблокирована и список телефонов, по которым можно узнать.
Единственная карта отца в Ощаде - Карта киянина до сентября 19 года действительна.
Просмотрела коммы за этот год - не нашла, что кому-то такое приходило.
Кто знает, что это такое?

Похоже на "Зек Банк".
Давайте сюда смс, или номера для анализа :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:39

Вкладчик1234

044 331 64 03
099 2608782

Отправлено с 0634389366

Не досмотрела - или на сайте онлайн.ощад.уа

З.Ы. А на сайте таких телефонов нет.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:44

  Hella написав:044 331 64 03
099 2608782

Отправлено с 0634389366

Не досмотрела - или на сайте онлайн.ощад.уа

Это "Зек Банк"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:46

Вкладчик1234

То есть, попытались бы раскрутить на cvv и т.д.?
Спасибо, буду знать.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:50

  Hella написав:Подскажите, пожалуйста.
Отцу пришла смс - Ваша карта заблокирована и список телефонов, по которым можно узнать.
Единственная карта отца в Ощаде - Карта киянина до сентября 19 года действительна.
Просмотрела коммы за этот год - не нашла, что кому-то такое приходило.
Кто знает, что это такое?


Странно, что вы паритесь по такой глупости, если у вас нет карты в Ощаде, что могли заблокировать?
Тем более СМС-ка пришла с частного номера.
Подобные СМС-ки на любой мобильный номер в стране приходят хотя бы несколько раз в год от разных жуликов.
freeze
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