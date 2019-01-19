а "из" тоже за 5грн за каждые 15К?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:55
а "из" тоже за 5грн за каждые 15К?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:57
clientage
3грн
ну там лим обещают 50 к, мож подкрутят пока ток 15
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:03
На МК на халяву.
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Комісія 3 грн. Сума операції не більше 50 000 грн.
*Окрім переказів з карток, відкритих за пакетом "Мій комфорт": на картки, які обслуговуються в рамках інших тарифних пакетів банку - 0,1% + 2 грн., на карти відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня, та переказів між картками НПС "ПРОСТІР" - 1 грн. За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу.
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:57
Писалось же что с ощАдом до конца 2018 договор, его продлили и продолжают выпускать карты киянина ? А если человек скажет что он не из киева то и проезд по пенсионному останется
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:29
Re: Ощадбанк
Подскажите, пожалуйста.
Отцу пришла смс - Ваша карта заблокирована и список телефонов, по которым можно узнать.
Единственная карта отца в Ощаде - Карта киянина до сентября 19 года действительна.
Просмотрела коммы за этот год - не нашла, что кому-то такое приходило.
Кто знает, что это такое?
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:33
Похоже на "Зек Банк".
Давайте сюда смс, или номера для анализа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:39
Вкладчик1234
044 331 64 03
099 2608782
Отправлено с 0634389366
Не досмотрела - или на сайте онлайн.ощад.уа
З.Ы. А на сайте таких телефонов нет.
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:44
Это "Зек Банк"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:46
Вкладчик1234
То есть, попытались бы раскрутить на cvv и т.д.?
Спасибо, буду знать.
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:50
Странно, что вы паритесь по такой глупости, если у вас нет карты в Ощаде, что могли заблокировать?
Тем более СМС-ка пришла с частного номера.
Подобные СМС-ки на любой мобильный номер в стране приходят хотя бы несколько раз в год от разных жуликов.
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