freeze
Карта Киянина выдана Ощадбанком.
Если заблокировали - как ездить пенсионеру?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:54
freeze
Карта Киянина выдана Ощадбанком.
Если заблокировали - как ездить пенсионеру?
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:33
Передзвонити на теплу лінію і розблокувати.
Гриценко...наш Президент
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