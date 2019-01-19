freeze
Карта Киянина выдана Ощадбанком.
Если заблокировали - как ездить пенсионеру?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:54
freeze
Карта Киянина выдана Ощадбанком.
Если заблокировали - как ездить пенсионеру?
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:33
Передзвонити на теплу лінію і розблокувати.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:08
Раньше банк физически не мог заблокировать транспортно-льготную составляющую КК, только финансовые рассчеты, так как это разные программы и банк к транспорту никакого отношения не имел.
Я карточку терял, блокировал в банке, выдали другую. Потом нашел в старой куртке - в метро работают обе.
Может в последнее время что-то изменилось, но зная ощад - вряд ли.
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:36
господа, какие операции ощад засчитывает в счетчик, чтоб не платить абонку?
операции в ощад24? к примеру если я пошлю сэп с карты засчитают?
п2п с карты ощада?
или тока полноценный ритейл-эквайринг?
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