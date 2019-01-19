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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1431143214331434>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:54

freeze

Карта Киянина выдана Ощадбанком.
Если заблокировали - как ездить пенсионеру?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:33

  Hella написав:freeze

Карта Киянина выдана Ощадбанком.
Если заблокировали - как ездить пенсионеру?

Передзвонити на теплу лінію і розблокувати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:08

  Hella написав:freeze

Карта Киянина выдана Ощадбанком.
Если заблокировали - как ездить пенсионеру?

Раньше банк физически не мог заблокировать транспортно-льготную составляющую КК, только финансовые рассчеты, так как это разные программы и банк к транспорту никакого отношения не имел.
Я карточку терял, блокировал в банке, выдали другую. Потом нашел в старой куртке - в метро работают обе.
Может в последнее время что-то изменилось, но зная ощад - вряд ли.
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:36

господа, какие операции ощад засчитывает в счетчик, чтоб не платить абонку?
операции в ощад24? к примеру если я пошлю сэп с карты засчитают?
п2п с карты ощада?
или тока полноценный ритейл-эквайринг?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:04

  IMPRINTER написав:господа, какие операции ощад засчитывает в счетчик, чтоб не платить абонку?
операции в ощад24? к примеру если я пошлю сэп с карты засчитают?
п2п с карты ощада?
или тока полноценный ритейл-эквайринг?

Всі зараховує. Якщо на МЗ в мінус не капає.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:32

Квесторе_поверніться

т.е. пополнение МЗ точно прокатит? как и п2п через сторонние ресурсі?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:45

Re: Ощадбанк

IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

т.е. пополнение МЗ точно прокатит? как и п2п через сторонние ресурсі?
что значит пополнение мз,
это моб. сбереж? Пополняется через ощад24, можно активировать ощад24 и абонка аккаунта может быть по любой карте, в том числе и бесплатной, даже если есть еще 3-4 платных карт, они будут все видны и равноправно обслуживаться в ощад24.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:06

vadymbanker

имееется ввиду абонка за карту .. к примеру у меня условия обслуживания
30 грн. в мес. или на 5000 грн. операций
вот что прокатит в єти 5 000 грн., кроме ритейла
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:11

Ощадбанк

IMPRINTER написав:vadymbanker

имееется ввиду абонка за карту .. к примеру у меня условия обслуживания
30 грн. в мес. или на 5000 грн. операций
вот что прокатит в єти 5 000 грн., кроме ритейла
только ритейл и интернет расчёты
Зачем открывать платную карту, когда можно бесплатную получить в пакете мiй рахунок, открыв всего лишь депозит на 1000грн на 3 месяца, а карта выдается на три года. И платить всего лишь 7грн в мес за ощад24.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:14

vadymbanker

в тарифах было четко написано что операции в Ощад24/7 тоже засчитываются, но тарифы щас не грузятся с сайта + ... я поэтому и спрашиваю, кто может на практике подтвердить это? вы лично это проверяли? в чем ваша увереность, что только ритейл?
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IMPRINTER
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