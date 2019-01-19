Додано: Нед 20 січ, 2019 17:36

господа, какие операции ощад засчитывает в счетчик, чтоб не платить абонку?

операции в ощад24? к примеру если я пошлю сэп с карты засчитают?

п2п с карты ощада?

или тока полноценный ритейл-эквайринг?

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