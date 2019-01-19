freeze
Карта Киянина выдана Ощадбанком.
Если заблокировали - как ездить пенсионеру?
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Додано: Нед 20 січ, 2019 12:54
freeze
Карта Киянина выдана Ощадбанком.
Если заблокировали - как ездить пенсионеру?
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:33
Передзвонити на теплу лінію і розблокувати.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:08
Раньше банк физически не мог заблокировать транспортно-льготную составляющую КК, только финансовые рассчеты, так как это разные программы и банк к транспорту никакого отношения не имел.
Я карточку терял, блокировал в банке, выдали другую. Потом нашел в старой куртке - в метро работают обе.
Может в последнее время что-то изменилось, но зная ощад - вряд ли.
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:36
господа, какие операции ощад засчитывает в счетчик, чтоб не платить абонку?
операции в ощад24? к примеру если я пошлю сэп с карты засчитают?
п2п с карты ощада?
или тока полноценный ритейл-эквайринг?
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:04
Всі зараховує. Якщо на МЗ в мінус не капає.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:32
Квесторе_поверніться
т.е. пополнение МЗ точно прокатит? как и п2п через сторонние ресурсі?
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:45
Re: Ощадбанк
что значит пополнение мз,
это моб. сбереж? Пополняется через ощад24, можно активировать ощад24 и абонка аккаунта может быть по любой карте, в том числе и бесплатной, даже если есть еще 3-4 платных карт, они будут все видны и равноправно обслуживаться в ощад24.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:06
vadymbanker
имееется ввиду абонка за карту .. к примеру у меня условия обслуживания
30 грн. в мес. или на 5000 грн. операций
вот что прокатит в єти 5 000 грн., кроме ритейла
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:11
Ощадбанк
только ритейл и интернет расчёты
Зачем открывать платную карту, когда можно бесплатную получить в пакете мiй рахунок, открыв всего лишь депозит на 1000грн на 3 месяца, а карта выдается на три года. И платить всего лишь 7грн в мес за ощад24.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:14
vadymbanker
в тарифах было четко написано что операции в Ощад24/7 тоже засчитываются, но тарифы щас не грузятся с сайта + ... я поэтому и спрашиваю, кто может на практике подтвердить это? вы лично это проверяли? в чем ваша увереность, что только ритейл?
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