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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:16
IMPRINTER написав:vadymbanker
в тарифах было четко написано что операции в Ощад24/7 тоже засчитываются, но тарифы щас не грузятся с сайта + ... я поэтому и спрашиваю, кто может на практике подтвердить это? вы лично это проверяли? в чем ваша увереность, что только ритейл?
только эквайринг, уверяю вас, им же надо отбить обслуживание карты.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:17
vadymbanker
еще раз - это ваша точка зрения или практика?
уверять можно только если вы попробовали и результат был отрицательный.
аваль засчитывает операции в ИБ.
у Ощада тоже четко написано, что засчитываются.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:24
IMPRINTER написав:
у Ощада тоже четко написано, что засчитываются.
7. Розмір щомісячного платежу залежить від загальної суми безготівкових розрахунків платіжними картками (всіма картками, що відкриті до рахунку), здійснених за період протягом календарного місяця. До безготівкових розрахунків включаються розрахунки картками, здійсненими в торгівельній мережі та мережі Інтернет, в т.ч. платежі через Ощад24/7 (WEB/Мобільний банкінг) (платежі за довільними реквізитами, платежі на оплату послуг мобільного/телекомунікаційного зв'язку, платежі на користь суб'єктів господарювання), операції за якими відображені у виписці за картковим рахунком. Розмір щомісячного платежу складає 0 грн.: за період з моменту випуску картки до закінчення календарного місяця, в якому було випущено картку, та/або якщо загальна сума безготівкових розрахунків перевищує розмір суми, зазначений в тарифах.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:39
clientage
спасибо. у вас грузятся тарифы или это из архива вашего?
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IMPRINTER
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- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5663 раз.
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- Профіль
-
9
4
2
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