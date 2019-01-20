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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 00:06
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:J
не думаю - у него там поди подпапок миллион еще )
пляка заставит))
Та шо там Пляка.
Там бригада пенсов с калькуляторами.
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