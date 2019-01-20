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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1432143314341435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:06

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:J

не думаю - у него там поди подпапок миллион еще )

пляка заставит))

Та шо там Пляка.
Там бригада пенсов с калькуляторами.
acsir
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З нами з: 22.02.12
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  #<1 ... 1432143314341435
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