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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:00

  IMPRINTER написав:J

не думаю - у него там поди подпапок миллион еще )

пляка заставит))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:06

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:J

не думаю - у него там поди подпапок миллион еще )

пляка заставит))

Та шо там Пляка.
Там бригада пенсов с калькуляторами.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:19

Re: Ощадбанк

Доброго всем дня!Кто в теме, как сейчас в ощаде возвращают грн депо под фонд, надо ли заказывать заранее?
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:21

  Barsurman написав:Доброго всем дня!Кто в теме, как сейчас в ощаде возвращают грн депо под фонд, надо ли заказывать заранее?

Як повертають не знаю...замовляти потрібно.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Barsurman написав:Доброго всем дня!Кто в теме, как сейчас в ощаде возвращают грн депо под фонд, надо ли заказывать заранее?

Як повертають не знаю...замовляти потрібно.


Спасибо, а за сколько дней надо заказывать, не подскажите?
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:44

Re: Ощадбанк

коллеги, а что с шаблонамив Ощад24, у меня совсем пусто :evil:
я что то пропустил?!? :(
в Ощаде что все шаблоны похерили ?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:57

Re: Ощадбанк

  Barsurman написав:Спасибо, а за сколько дней надо заказывать, не подскажите?

Они вообще-то сами звонят, когда депо заканчивается и спрашивают.

А если нет, то придите с листиком бумаги и, если не отдадут, то пишите заяву со ссылкой на Постанову НБУ по депо (кажись 320), согласно которой они должны вынести невыполненное обязательство на внебаланс (что в свою очередь светит объявлением неплатежеспособности и клизмами тем, кто следит за наличием денег в кассах).

Я, когда начал писать такую заяву, то деньги сразу появились (из другого отделения поднесли, причем бегом), даже не успел дописать.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:58

У Фейсбуці їхні люди писали, що працують над тим. У МОБІЛЬНОМУ додатку шаблони є.... Для дектопа раджу користувати історію платежів, там можна скористатися існуючим шаблоном, з якого платіж було вже зроблено
chieff
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:00

  Barsurman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Barsurman написав:Доброго всем дня!Кто в теме, как сейчас в ощаде возвращают грн депо под фонд, надо ли заказывать заранее?

Як повертають не знаю...замовляти потрібно.


Спасибо, а за сколько дней надо заказывать, не подскажите?

За пару днів замовляв...як правило.
Проколів не було.
Замовлення тут носять неформальний характер.
Можна касиру передзвонити або заввідділенняи.
А можна забігти на пару хвилин в відділення і зробити те саме.
Офіційних заяв як таких не має...хоча при відміні автопролонгації в відділенні все по заяві.
Якщо грошенята не приготують доказм що замовляли...по суті відсутні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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