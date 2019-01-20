пляка заставит))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 23:00
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 21 січ, 2019 00:06
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:19
Re: Ощадбанк
Доброго всем дня!Кто в теме, как сейчас в ощаде возвращают грн депо под фонд, надо ли заказывать заранее?
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:21
Як повертають не знаю...замовляти потрібно.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:32
Спасибо, а за сколько дней надо заказывать, не подскажите?
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:44
Re: Ощадбанк
коллеги, а что с шаблонамив Ощад24, у меня совсем пусто
я что то пропустил?!?
в Ощаде что все шаблоны похерили ?!?
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:57
Re: Ощадбанк
Они вообще-то сами звонят, когда депо заканчивается и спрашивают.
А если нет, то придите с листиком бумаги и, если не отдадут, то пишите заяву со ссылкой на Постанову НБУ по депо (кажись 320), согласно которой они должны вынести невыполненное обязательство на внебаланс (что в свою очередь светит объявлением неплатежеспособности и клизмами тем, кто следит за наличием денег в кассах).
Я, когда начал писать такую заяву, то деньги сразу появились (из другого отделения поднесли, причем бегом), даже не успел дописать.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:58
У Фейсбуці їхні люди писали, що працують над тим. У МОБІЛЬНОМУ додатку шаблони є.... Для дектопа раджу користувати історію платежів, там можна скористатися існуючим шаблоном, з якого платіж було вже зроблено
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:00
За пару днів замовляв...як правило.
Проколів не було.
Замовлення тут носять неформальний характер.
Можна касиру передзвонити або заввідділенняи.
А можна забігти на пару хвилин в відділення і зробити те саме.
Офіційних заяв як таких не має...хоча при відміні автопролонгації в відділенні все по заяві.
Якщо грошенята не приготують доказм що замовляли...по суті відсутні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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