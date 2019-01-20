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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1433143414351436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:04

  Barsurman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Barsurman написав:Доброго всем дня!Кто в теме, как сейчас в ощаде возвращают грн депо под фонд, надо ли заказывать заранее?

Як повертають не знаю...замовляти потрібно.


Спасибо, а за сколько дней надо заказывать, не подскажите?

viewtopic.php?p=4005615#p4005615
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:07

подскажите сколько сейчас стоит СЕП в ИБ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:12

  J написав:подскажите сколько сейчас стоит СЕП в ИБ?

Ніхто не сепить, коли іншим макаром можна на халяву.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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