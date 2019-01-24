viewtopic.php?p=4005615#p4005615
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:04
viewtopic.php?p=4005615#p4005615
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:12
Ніхто не сепить, коли іншим макаром можна на халяву.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 21 січ, 2019 19:41
Re: Ощадбанк
питання було пряме і чітке, до чого ці танці реверанці?
+50грн !
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:30
Так дайте відповідь якщо знаєте...чукча пІсатель?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:12
Времени не пожалели откопали инфу 2-х летней давности! Я с тех пор не появляюсь в отделениях , только он-лайн.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:27
минуты полторы.Нашлось случайно,вспоминал про голд карту в ресторане))) viewtopic.php?p=3761106#p3761106
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:29
Re: Ощадбанк
напомните ,плиз ,выплата процентов по Мобильным заощадженням , кады чекати?
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:42
clientage а не в понедельник?
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