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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1433143414351436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:04

  Barsurman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Barsurman написав:Доброго всем дня!Кто в теме, как сейчас в ощаде возвращают грн депо под фонд, надо ли заказывать заранее?

Як повертають не знаю...замовляти потрібно.


Спасибо, а за сколько дней надо заказывать, не подскажите?

viewtopic.php?p=4005615#p4005615
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:07

подскажите сколько сейчас стоит СЕП в ИБ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:12

  J написав:подскажите сколько сейчас стоит СЕП в ИБ?

Ніхто не сепить, коли іншим макаром можна на халяву.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:41

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Ніхто не сепить,


питання було пряме і чітке, до чого ці танці реверанці?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:30

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ніхто не сепить,


питання було пряме і чітке, до чого ці танці реверанці?

Так дайте відповідь якщо знаєте...чукча пІсатель? :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:12

  Мизантрóп написав:viewtopic.php?p=4005615#p4005615

Времени не пожалели откопали инфу 2-х летней давности! Я с тех пор не появляюсь в отделениях , только он-лайн.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:27

  Barsurman написав:
  Мизантрóп написав:viewtopic.php?p=4005615#p4005615

Времени не пожалели откопали инфу 2-х летней давности! Я с тех пор не появляюсь в отделениях , только он-лайн.

минуты полторы.Нашлось случайно,вспоминал про голд карту в ресторане))) viewtopic.php?p=3761106#p3761106
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:29

Re: Ощадбанк

напомните ,плиз ,выплата процентов по Мобильным заощадженням , кады чекати?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:30

lincoln2, завтра
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:42

clientage а не в понедельник?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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