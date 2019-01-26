Оч. часто в Сб. начисляют, посмотрим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:46
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:48
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:31
Re: Ощадбанк
Хлопцы и дивчата,ударим дружно по пышноте На столичной социалке (в народе КаКаха) по 200 укр.юаней зачисленно за наш Томос 23.01.2019.Выводим
П.С. многопенсионным нема.Походу ток "малоимущим" олигархам
0-800-210-800 "2" и ХХХХ в помощь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:53
Додано: Суб 26 січ, 2019 23:13
Порт
и
Подогретая линия предположила,что боксер выписал 200 к Дню Соборности.Отаке було
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 27 січ, 2019 00:02
Больше вопросов не имею.Продолжай разговаривать сам с собой.
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