Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:46
velvet написав: clientage
а не в понедельник?
Оч. часто в Сб. начисляют, посмотрим
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:48
clientage написав: lincoln2
, завтра
да, завтра 26 января (суббота) должны появиться на карте
Andey
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Додано: Суб 26 січ, 2019 21:31
Хлопцы и дивчата,ударим дружно по пышноте
На столичной социалке (в народе КаКаха) по 200 укр.юаней зачисленно за наш Томос 23.01.2019.Выводим
П.С. многопенсионным нема.Походу ток "малоимущим" олигархам
0-800-210-800
"2" и
ХХХХ в помощь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Суб 26 січ, 2019 22:53
Мизантрóп написав:
Хлопцы и дивчата,ударим дружно по пышноте
На столичной социалке (в народе КаКаха) по 200 укр.юаней зачисленно за наш Томос 23.01.2019.Выводим
П.С. многопенсионным нема.Походу ток "малоимущим" олигархам
0-800-210-800
"2" и
ХХХХ в помощь
Что это было?
Порт
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Додано: Суб 26 січ, 2019 23:13
Порт
ты не в теме.Срубит пышнота за неактивность
как два года назад.Почем там сейчас? ты ж в теме? 20 юаней в месяц вроде,да?
https://id.kyivcity.gov.ua/login
и
https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/Kiev+Card
Подогретая линия предположила,что боксер выписал 200 к Дню Соборности.Отаке було
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Нед 27 січ, 2019 00:02
Больше вопросов не имею.Продолжай разговаривать сам с собой.
Порт
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Додано: Пон 28 січ, 2019 06:59
подскажите плиз , какие лимиты сейчас на выдачу долларов с карты ( с моб. заощаджень ) в один день ?...вроде ж снимали старые ограничения ?
lincoln2
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