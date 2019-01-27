Хлопцы и дивчата,ударим дружно по пышноте На столичной социалке (в народе КаКаха) по 200 укр.юаней зачисленно за наш Томос 23.01.2019.Выводим П.С. многопенсионным нема.Походу ток "малоимущим" олигархам 0-800-210-800 "2" и ХХХХ в помощь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп написав:Хлопцы и дивчата,ударим дружно по пышноте На столичной социалке (в народе КаКаха) по 200 укр.юаней зачисленно за наш Томос 23.01.2019.Выводим П.С. многопенсионным нема.Походу ток "малоимущим" олигархам 0-800-210-800 "2" и ХХХХ в помощь
Мизантрóп написав:Хлопцы и дивчата,ударим дружно по пышноте На столичной социалке (в народе КаКаха) по 200 укр.юаней зачисленно за наш Томос 23.01.2019.Выводим П.С. многопенсионным нема.Походу ток "малоимущим" олигархам 0-800-210-800 "2" и ХХХХ в помощь
Спасибо у своих вывел, а то ещё снимут какие-то комиссии за неактивность