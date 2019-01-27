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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1435143614371438>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:46

  velvet написав:clientage а не в понедельник?

Оч. часто в Сб. начисляют, посмотрим :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:48

  clientage написав:lincoln2, завтра

да, завтра 26 января (суббота) должны появиться на карте
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:31

Re: Ощадбанк

Хлопцы и дивчата,ударим дружно по пышноте :!: На столичной социалке (в народе КаКаха) по 200 укр.юаней зачисленно за наш Томос 23.01.2019.Выводим :twisted:
П.С. многопенсионным нема.Походу ток "малоимущим" олигархам :roll:
0-800-210-800 :arrow: "2" и :arrow: ХХХХ в помощь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:53

  Мизантрóп написав:Хлопцы и дивчата,ударим дружно по пышноте :!: На столичной социалке (в народе КаКаха) по 200 укр.юаней зачисленно за наш Томос 23.01.2019.Выводим :twisted:
П.С. многопенсионным нема.Походу ток "малоимущим" олигархам :roll:
0-800-210-800 :arrow: "2" и :arrow: ХХХХ в помощь


Что это было?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:13

Порт Зображення ты не в теме.Срубит пышнота за неактивность :mrgreen: как два года назад.Почем там сейчас? ты ж в теме? 20 юаней в месяц вроде,да?
https://id.kyivcity.gov.ua/login
и https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/Kiev+Card
Подогретая линия предположила,что боксер выписал 200 к Дню Соборности.Отаке було :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 00:02

  Мизантрóп написав:Порт Зображення ты не в теме.Срубит пышнота за неактивность :mrgreen: как два года назад.Почем там сейчас? ты ж в теме? 20 юаней в месяц вроде,да?
https://id.kyivcity.gov.ua/login
и https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/Kiev+Card
Подогретая линия предположила,что боксер выписал 200 к Дню Соборности.Отаке було :wink:

Больше вопросов не имею.Продолжай разговаривать сам с собой.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 06:59

Re: Ощадбанк

подскажите плиз , какие лимиты сейчас на выдачу долларов с карты ( с моб. заощаджень ) в один день ?...вроде ж снимали старые ограничения ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:23

  Мизантрóп написав:Хлопцы и дивчата,ударим дружно по пышноте :!: На столичной социалке (в народе КаКаха) по 200 укр.юаней зачисленно за наш Томос 23.01.2019.Выводим
П.С. многопенсионным нема.Походу ток "малоимущим" олигархам :roll:
0-800-210-800 :arrow: "2" и :arrow: ХХХХ в помощь

Спасибо у своих вывел, а то ещё снимут какие-то комиссии за неактивность :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:55

demichh мне соседка сказала,из моих 4-х ток у одного малопенсионного было,улетели монотрасфером.Сегодня в отделении уточнял тот.Дали у кого пенсии ниже 3000 вроде.Снимают с КаКах аж гай шумить)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:17

Подскажите, можно перекинуть ощад(экономка)-приват (уни) под условные 3 грн, или только 0.5%?
Спасибо
balbesik
 
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