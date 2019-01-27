без ограничений, главное заранее преупредить что будешь снимать чтобы наличку привезли на отделение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:35
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:42
Re: Ощадбанк
Добрый вечер!
Подскажите. Карта дебит стандарт(под депозит). Перевод с ощада на стороннюю карту р2р переводом сторонними сервисами. Со стороны ощада.
1.Есть комиссии?
2.Какой лимит (надо ли подымать)?
3.СМС отключены. Надо ли включать? Не включаются автоматом?
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