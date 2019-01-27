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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1435143614371438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:35

  lincoln2 написав:подскажите плиз , какие лимиты сейчас на выдачу долларов с карты ( с моб. заощаджень ) в один день ?...вроде ж снимали старые ограничения ?

без ограничений, главное заранее преупредить что будешь снимать чтобы наличку привезли на отделение
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:42

Re: Ощадбанк

Добрый вечер!
Подскажите. Карта дебит стандарт(под депозит). Перевод с ощада на стороннюю карту р2р переводом сторонними сервисами. Со стороны ощада.
1.Есть комиссии?
2.Какой лимит (надо ли подымать)?
3.СМС отключены. Надо ли включать? Не включаются автоматом?
egorek
 
Повідомлень: 160
З нами з: 16.12.14
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  #<1 ... 1435143614371438
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