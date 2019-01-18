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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1435143614371438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:35

  lincoln2 написав:подскажите плиз , какие лимиты сейчас на выдачу долларов с карты ( с моб. заощаджень ) в один день ?...вроде ж снимали старые ограничения ?

без ограничений, главное заранее преупредить что будешь снимать чтобы наличку привезли на отделение
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:42

Re: Ощадбанк

Добрый вечер!
Подскажите. Карта дебит стандарт(под депозит). Перевод с ощада на стороннюю карту р2р переводом сторонними сервисами. Со стороны ощада.
1.Есть комиссии?
2.Какой лимит (надо ли подымать)?
3.СМС отключены. Надо ли включать? Не включаются автоматом?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:49

Re: Ощадбанк

egorek написав:Добрый вечер!
Подскажите. Карта дебит стандарт(под депозит). Перевод с ощада на стороннюю карту р2р переводом сторонними сервисами. Со стороны ощада.
1.Есть комиссии?
2.Какой лимит (надо ли подымать)?
3.СМС отключены. Надо ли включать? Не включаются автоматом?
комиссия будет как на сайте где делаете перевод, Ощад с своей стороны дополнительно ничего не берет(молодцы). Лимит подымите через телеграмм бот либо колл центр, оба бесплатно, смс не включится и не надо включать.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:11

  Мизантрóп написав:demichh мне соседка сказала,из моих 4-х ток у одного малопенсионного было,улетели монотрасфером.Сегодня в отделении уточнял тот.Дали у кого пенсии ниже 3000 вроде.Снимают с КаКах аж гай шумить)

Распоряжение КМДА от 18.01.2019 N87.
От 200 до 900 грн. разным категориям инвалидов и пенсионеров.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:23

  acsir написав:
  Мизантрóп написав:demichh мне соседка сказала,из моих 4-х ток у одного малопенсионного было,улетели монотрасфером.Сегодня в отделении уточнял тот.Дали у кого пенсии ниже 3000 вроде.Снимают с КаКах аж гай шумить)

Распоряжение КМДА от 18.01.2019 N87.
От 200 до 900 грн. разным категориям инвалидов и пенсионеров.

прошелся по бабулям-соседкам,чтоб пышноту не кормили,ну а мне магарыч.У одной инвалидки 800 было.Моня с Аллой решили вопрос успешно.
Праведникам Бабиного Яру по 500 :shock:
https://kyivcity.gov.ua/npa/281356/281358/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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