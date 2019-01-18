без ограничений, главное заранее преупредить что будешь снимать чтобы наличку привезли на отделение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:35
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:42
Re: Ощадбанк
Добрый вечер!
Подскажите. Карта дебит стандарт(под депозит). Перевод с ощада на стороннюю карту р2р переводом сторонними сервисами. Со стороны ощада.
1.Есть комиссии?
2.Какой лимит (надо ли подымать)?
3.СМС отключены. Надо ли включать? Не включаются автоматом?
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:49
Re: Ощадбанк
комиссия будет как на сайте где делаете перевод, Ощад с своей стороны дополнительно ничего не берет(молодцы). Лимит подымите через телеграмм бот либо колл центр, оба бесплатно, смс не включится и не надо включать.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:11
Распоряжение КМДА от 18.01.2019 N87.
От 200 до 900 грн. разным категориям инвалидов и пенсионеров.
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:23
прошелся по бабулям-соседкам,чтоб пышноту не кормили,ну а мне магарыч.У одной инвалидки 800 было.Моня с Аллой решили вопрос успешно.
Праведникам Бабиного Яру по 500
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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