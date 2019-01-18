Добрый вечер! Подскажите. Карта дебит стандарт(под депозит). Перевод с ощада на стороннюю карту р2р переводом сторонними сервисами. Со стороны ощада. 1.Есть комиссии? 2.Какой лимит (надо ли подымать)? 3.СМС отключены. Надо ли включать? Не включаются автоматом?
egorek написав:Добрый вечер! Подскажите. Карта дебит стандарт(под депозит). Перевод с ощада на стороннюю карту р2р переводом сторонними сервисами. Со стороны ощада. 1.Есть комиссии? 2.Какой лимит (надо ли подымать)? 3.СМС отключены. Надо ли включать? Не включаются автоматом?
комиссия будет как на сайте где делаете перевод, Ощад с своей стороны дополнительно ничего не берет(молодцы). Лимит подымите через телеграмм бот либо колл центр, оба бесплатно, смс не включится и не надо включать.
Мизантрóп написав:demichh мне соседка сказала,из моих 4-х ток у одного малопенсионного было,улетели монотрасфером.Сегодня в отделении уточнял тот.Дали у кого пенсии ниже 3000 вроде.Снимают с КаКах аж гай шумить)
Распоряжение КМДА от 18.01.2019 N87. От 200 до 900 грн. разным категориям инвалидов и пенсионеров.
Мизантрóп написав:demichh мне соседка сказала,из моих 4-х ток у одного малопенсионного было,улетели монотрасфером.Сегодня в отделении уточнял тот.Дали у кого пенсии ниже 3000 вроде.Снимают с КаКах аж гай шумить)
Распоряжение КМДА от 18.01.2019 N87. От 200 до 900 грн. разным категориям инвалидов и пенсионеров.
Мизантрóп написав:demichh мне соседка сказала,из моих 4-х ток у одного малопенсионного было,улетели монотрасфером.Сегодня в отделении уточнял тот.Дали у кого пенсии ниже 3000 вроде.Снимают с КаКах аж гай шумить)
Распоряжение КМДА от 18.01.2019 N87. От 200 до 900 грн. разным категориям инвалидов и пенсионеров.
lel написав:А СМС с Ощада приходит в таком виде (пример) - tys4jg ? Боюсь мои пенсы по телефону не смогут продиктовать. Прийдется ехать и самому вводить код.
ага отакая бухвенно-цифровая абракадабра мои пенсы тоже ниасилили пробовал в радистку Кэт с ними поиграть, иногда удавалось они выписывали на бумажку номер буквы с соответсв. клавиши мабилы например для вашего варианта будет t - 81 = 8 клавиша, 1я буква 81.93.74.40.51.41 Юстас минуты 2 у меня тёща отстукивает, ну а Петрович(он с лупой уже работает) мог и 5 минут рассматривать/сверять буковки