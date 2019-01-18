без ограничений, главное заранее преупредить что будешь снимать чтобы наличку привезли на отделение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:35
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:42
Re: Ощадбанк
Добрый вечер!
Подскажите. Карта дебит стандарт(под депозит). Перевод с ощада на стороннюю карту р2р переводом сторонними сервисами. Со стороны ощада.
1.Есть комиссии?
2.Какой лимит (надо ли подымать)?
3.СМС отключены. Надо ли включать? Не включаются автоматом?
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:49
Re: Ощадбанк
комиссия будет как на сайте где делаете перевод, Ощад с своей стороны дополнительно ничего не берет(молодцы). Лимит подымите через телеграмм бот либо колл центр, оба бесплатно, смс не включится и не надо включать.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:11
Распоряжение КМДА от 18.01.2019 N87.
От 200 до 900 грн. разным категориям инвалидов и пенсионеров.
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:23
прошелся по бабулям-соседкам,чтоб пышноту не кормили,ну а мне магарыч.У одной инвалидки 800 было.Моня с Аллой решили вопрос успешно.
Праведникам Бабиного Яру по 500
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:46
А СМС с Ощада приходит в таком виде (пример) - tys4jg ? Боюсь мои пенсы по телефону не смогут продиктовать. Прийдется ехать и самому вводить код.
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:08
Re: Ощадбанк
ага отакая бухвенно-цифровая абракадабра
мои пенсы тоже ниасилили
пробовал в радистку Кэт с ними поиграть, иногда удавалось
они выписывали на бумажку номер буквы с соответсв. клавиши мабилы
например для вашего варианта будет
t - 81 = 8 клавиша, 1я буква
81.93.74.40.51.41 Юстас
минуты 2 у меня тёща отстукивает, ну а Петрович(он с лупой уже работает) мог и 5 минут рассматривать/сверять буковки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:44
Самий тупий банк. Місяць переводять кошти з неактивного рахунку в Києві.
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:50
Ethereum
ну не скажіть, інколи Ощаднабанка дивує.. ось наприклад - єдина хто осилив SIWFT gpi!
Ощадбанк стал единственным банком в Украине, который завершил подключение всех существующих сервисов SWIFT gpi для трансграничных расчетов.
Благодаря реализации третьего этапа - подключению gSRP - банк получил возможность немедленно останавливать и отзывать платежи по таким причинам, как мошенничество или ошибка.
В августе 2018 года Ощадбанк первым в Украине начал использовать глобальную технологию SWIFT gpi. Приложение gpi Tracker позволяет банку отслеживать международные платежи в режиме онлайн. Почти половина gpi-платежей зачисляется в течение 30 минут, почти 100% платежей - в течение 24 часов.
В ноябре был реализован второй этап подключения к новой услуге gCOV, благодаря чему переводы отправляются по технологии с покрытием, что позволяет избегать списания дополнительных комиссий банками-корреспондентами при осуществлении трансграничных расчетов и обеспечивает сохранность информации о платеже до конечного получателя. Ощадбанк поддерживает связи с 182 банками для осуществления международных переводов методом с покрытием.
+50грн !
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