v57
скоро прийде товариш proftpd -
memberlist.php?mode=viewprofile&u=103126
він в цій темі дуже добре петрає і надіюсь усім розкладе по полочкам що публіка заімеє від цього нововведення!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:08
v57
скоро прийде товариш proftpd -
memberlist.php?mode=viewprofile&u=103126
він в цій темі дуже добре петрає і надіюсь усім розкладе по полочкам що публіка заімеє від цього нововведення!
+50грн !
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