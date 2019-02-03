v57
скоро прийде товариш proftpd -
memberlist.php?mode=viewprofile&u=103126
він в цій темі дуже добре петрає і надіюсь усім розкладе по полочкам що публіка заімеє від цього нововведення!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:08
v57
скоро прийде товариш proftpd -
memberlist.php?mode=viewprofile&u=103126
він в цій темі дуже добре петрає і надіюсь усім розкладе по полочкам що публіка заімеє від цього нововведення!
+50грн !
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Додано: Пон 04 лют, 2019 09:56
Государственный Ощадбанк по итогам 2018 года получил 131,7 млн грн чистой прибыли, что в четыре раза меньше, чем годом ранее (558,5 млн грн).
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе финучреждения.
Согласно данным, Ощадбанк направил в резервы 3,6 млрд грн, расходы на персонал составили 4,7 млрд грн.
в I квартале Ощадбанк сократил количество своих отделений на 78, во II квартале - на 147, в III квартале - на 236 и в IV квартале - 114.
пишно-номіка на лице
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