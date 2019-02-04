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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1436143714381439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:08

v57
скоро прийде товариш proftpd -
memberlist.php?mode=viewprofile&u=103126

він в цій темі дуже добре петрає і надіюсь усім розкладе по полочкам що публіка заімеє від цього нововведення!
:mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:56

Государственный Ощадбанк по итогам 2018 года получил 131,7 млн грн чистой прибыли, что в четыре раза меньше, чем годом ранее (558,5 млн грн).

Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе финучреждения.

Согласно данным, Ощадбанк направил в резервы 3,6 млрд грн, расходы на персонал составили 4,7 млрд грн.

в I квартале Ощадбанк сократил количество своих отделений на 78, во II квартале - на 147, в III квартале - на 236 и в IV квартале - 114.

пишно-номіка на лице :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:06

Ощадбанк

Новый тарифы кинули, с 5 марта. Очень жаль, прикрывают лавочку, все зажимают и зажимают тарифы. Пункт 3.4.4 общих Тарифов особенно расстроил.


https://www.oschadbank.ua/ua/paycards/n ... ni-klienti
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:32

Re: Ощадбанк

Вовремя я гривну забрал
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:47

  vadymbanker написав:Новый тарифы кинули, с 5 марта. Очень жаль, прикрывают лавочку, все зажимают и зажимают тарифы. Пункт 3.4.4 общих Тарифов особенно расстроил.


https://www.oschadbank.ua/ua/paycards/n ... ni-klienti

Какой-то страный банк
На каждом углу МоєїКраїни голосять про б/н-платежи, а МойБанк вводит заград комисс на оборот по б/н :mrgreen:
Вот я разместился на депо по б/н, и как теперь вывести средства по б/н после окончания депо? заплатить 0.5%? Думаю лучше у них не размещаться 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:54

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Какой-то страный банк
Бинго!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:41

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Пункт 3.4.4 общих Тарифов особенно расстроил.


оууууууу як круто

3.4.4. Операції Р2Р переказу з картки, емітованої Банком, на картку будь-якого банку через сервіси інших банків
0.5% мін.5 грн.
+50грн !
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