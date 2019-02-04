v57
скоро прийде товариш proftpd -
memberlist.php?mode=viewprofile&u=103126
він в цій темі дуже добре петрає і надіюсь усім розкладе по полочкам що публіка заімеє від цього нововведення!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:08
v57
скоро прийде товариш proftpd -
memberlist.php?mode=viewprofile&u=103126
він в цій темі дуже добре петрає і надіюсь усім розкладе по полочкам що публіка заімеє від цього нововведення!
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:56
Государственный Ощадбанк по итогам 2018 года получил 131,7 млн грн чистой прибыли, что в четыре раза меньше, чем годом ранее (558,5 млн грн).
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе финучреждения.
Согласно данным, Ощадбанк направил в резервы 3,6 млрд грн, расходы на персонал составили 4,7 млрд грн.
в I квартале Ощадбанк сократил количество своих отделений на 78, во II квартале - на 147, в III квартале - на 236 и в IV квартале - 114.
пишно-номіка на лице
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:06
Ощадбанк
Новый тарифы кинули, с 5 марта. Очень жаль, прикрывают лавочку, все зажимают и зажимают тарифы. Пункт 3.4.4 общих Тарифов особенно расстроил.
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:32
Re: Ощадбанк
Вовремя я гривну забрал
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:47
Какой-то страный банк
На каждом углу МоєїКраїни голосять про б/н-платежи, а МойБанк вводит заград комисс на оборот по б/н
Вот я разместился на депо по б/н, и как теперь вывести средства по б/н после окончания депо? заплатить 0.5%? Думаю лучше у них не размещаться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:54
Re: Ощадбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:41
Re: Ощадбанк
оууууууу як круто
3.4.4. Операції Р2Р переказу з картки, емітованої Банком, на картку будь-якого банку через сервіси інших банків
0.5% мін.5 грн.
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