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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1438143914401441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:04

  Квесторе_поверніться написав:
  gonzo написав:Подскажите как можно повлиять на это убогое заведение называющие себя банком, ситуация

Пол года назад маму пришла сделать пенсионную карточку(принудительно заставили на ощад, в итоге спустя пол года карточки нет.

6-7 посещений отделения, кормят левыми отговорками, то карточка на другом отделении вот вот придет, то мы не знаем где она, и тд

сегодня вышли на новый уровень, сказали ВОЗМОЖНО она в отделении на лукьяновке но мы не можем дозвониться поэтому сьездите спросите вдруг она там, само отделение на палаце украина, это уже на насмешку похоже, в книгу жалоб отписались но сомневаюсь что поможет.

может у кого то был похожий опыт? за 6 месяцев я ее от руки бы нарисовал и пешком доставил.

Закрити рахунок і відкрити інший. Отримати картку і ревізити. Потім реквізити закинути в пенсійну контору.
все проще,если ваша не полковник ЗСУ,то без проблем или почта или любой другой банк
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:18

  Квесторе_поверніться написав:
  gonzo написав:Подскажите как можно повлиять на это убогое заведение называющие себя банком, ситуация

Пол года назад маму пришла сделать пенсионную карточку(принудительно заставили на ощад, в итоге спустя пол года карточки нет.

6-7 посещений отделения, кормят левыми отговорками, то карточка на другом отделении вот вот придет, то мы не знаем где она, и тд

сегодня вышли на новый уровень, сказали ВОЗМОЖНО она в отделении на лукьяновке но мы не можем дозвониться поэтому сьездите спросите вдруг она там, само отделение на палаце украина, это уже на насмешку похоже, в книгу жалоб отписались но сомневаюсь что поможет.

может у кого то был похожий опыт? за 6 месяцев я ее от руки бы нарисовал и пешком доставил.

Закрити рахунок і відкрити інший. Отримати картку і ревізити. Потім реквізити закинути в пенсійну контору.

к сожелению не вариант для определенной категории получателей только ощадбанк.
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:25

Re: Ощадбанк

  gonzo написав:к сожелению не вариант для определенной категории получателей только ощадбанк.

Так про Мій банк і мова.
Закривається старий рахунок в Ощаді.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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